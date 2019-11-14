أمير الكويت يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث حريق البحيرة

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث الحريق الذي اندلع في خط أنابيب لمنتجات نفطية في محافظة البحيرة، وأودى بحياة عدد من الضحايا وإصابة آخرين.





وأعرب أمير الكويت- خلال البرقية- عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل مكروه.



