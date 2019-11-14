بينهم مصر.. السعودية أنجزت مهمة صعبة لـ 18 دولة حول العالم

أعلنت وزارة الحرس الوطنى بالسعودية أنها أجرت 43 عملية فصل للتوائم لأكثر من 18 جنسية على مستوى العالم.





وحسب صورة نشرتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، بينت الحالات التى توافدت على المملكة لإجراء عمليات فصل الإلتصاق تزامنًا مع حالة التوأم السيامى الليبي، حيث أوشكا على الانتهاء من عملية الفصل لهما اليوم بمستشفى الملك عبدالله التخصصى بالسعودية، إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان.





وجاءت جنسيات التوائم من هذه الدول السعودية، الأردن ،مصر، البحرين، سوريا، عمان ، بولندا، باكسان، تنزانيا، العراق، عمان، الجزائر، السودان، ماليزياـ المغربـ، الكاميرون، الصومال، الفلبين,





وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدأت عملية فصل التوأم السيامي الليبي "أحمد ومحمد" في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني.





ويقود الفريق الطبي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، الذي أشار في وقت سابق إلى أن الفريق الطبي والجراحي بعد مناقشة حالة التوأم يتوقع وبإذن الله تعالى أن تكون نسبة النجاح 70%، بعد عملية تستغرق 15 ساعة.



