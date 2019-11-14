ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بينهم مصر.. السعودية أنجزت مهمة صعبة لـ 18 دولة حول العالم

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 02:41 م
فصل التوائم الليبي
فصل التوائم الليبي بمستشفى الملك عبد الله التخصصى بالسعودية
Advertisements
ميس رضا
أعلنت وزارة الحرس الوطنى بالسعودية أنها أجرت 43 عملية فصل للتوائم لأكثر من 18 جنسية على مستوى العالم.

وحسب صورة نشرتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، بينت الحالات التى توافدت على المملكة لإجراء عمليات فصل الإلتصاق تزامنًا مع حالة التوأم السيامى الليبي، حيث أوشكا على الانتهاء من عملية الفصل لهما اليوم بمستشفى الملك عبدالله التخصصى بالسعودية، إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان.

وجاءت جنسيات التوائم من هذه الدول السعودية، الأردن ،مصر، البحرين، سوريا، عمان ، بولندا، باكسان، تنزانيا، العراق، عمان، الجزائر، السودان، ماليزياـ المغربـ، الكاميرون، الصومال، الفلبين,

وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدأت عملية فصل التوأم السيامي الليبي "أحمد ومحمد" في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني.

ويقود الفريق الطبي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، الذي أشار في وقت سابق إلى أن الفريق الطبي والجراحي بعد مناقشة حالة التوأم يتوقع وبإذن الله تعالى أن تكون نسبة النجاح 70%، بعد عملية تستغرق 15 ساعة.

وأضاف أن العملية تنفذ عبر 11 مرحلة بمشاركة 35 متخصصًا من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض، داعيا الله تعالى أن تتكلل هذه العملية بالنجاح لتشكل إضافة إلى سجل إنجازات المملكة في برنامج فصل التوائم السيامية التي وصلت مع هذه الحالة إلى 48 عملية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شملت أطباء ومستثمرين من 19 جنسية مختلفة.. السعودية تمنح "الإقامة المميزة" للدفعة الأولى

السعودي عبوش يقترب من مليون مشاهدة بـ مغامرة جديدة.. فيديو

بأوامر الملك سلمان.. مستشفى في الرياض تبدأ عملية فصل توأم سيامي ليبي.. صور

ترشيحاتنا

وقف إطلاق النار في غزة برعاية مصرية

اخبار الرياضة.. وفاة مهاجم ريال مدريد.. كهربا يقود هجوم المنتخب أمام كينيا.. حازم إمام يكشف سر غيابه عن الزمالك

شاهد.. نجل أصالة يحسم الجدل حول طلاق والدته من طارق العريان

الكاف يتغزل في أداء رمضان صبحي قبل لقاء الكاميرون.. فيديو

خروج أول نجم من مجرة درب التبانة عبر ثقب أسود

بالفيديو والصور | رد الجميل لـ مشرد ساعد فتاة في موقف صعب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشرف عبد الباقي يتألق بمسرحية كلها غلط في موسم الرياض.. صور

بعد تعرضها لحادث.. أول ظهور لـ منة فضالى بإطلالة رياضية مع كلبها

قطيفة قصير.. شذى بفستان ملفت في أحدث ظهور لها