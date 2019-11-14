ادعت تأديبها.. ربة منزل تحرق ابنتها بآلة حادة ساخنة بالدقهلية

شهدت قرية بدواى التابعه لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية تجرد ام من مشاعر الأمومة وقامت بتعذيب طفلتها البالغة من العمر 7 أعوام عن طريق كيها بآلة حادة ساخنة مما تسبب في إصابتها بحروق شديدة فى أماكن متفرقه من جسدها.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود اشاره من مستشفى شربين بوصول طفلة تدعى جنة كريم عبد الحميد 7 أعوام ومقمية بقرية بداوي التابعة لمركز شرطة المنصورة مصابه بحروق خطيرة في مشط القدمين وآثار تعذيب حمراء على الفخذين والظهر وكدمات في الوجه .



وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفلة والتى ادعت أنها قامت بذلك بدافع تأديبها .



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامه بالواقعه لمباشرة التحقيقات والتى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعه وعرض الطفله على الطب الشرعى.