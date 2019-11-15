ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

احذر منها.. 3 رسائل بالبريد الإلكتروني لا تفتحها أبدا

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 02:00 ص
البريد الإلكتروني
البريد الإلكتروني جيميل
Advertisements
شيماء عبد المنعم
يعد أمن الإنترنت مشكلة تهم جميع مستخدميه، إلا أنه مع تطور التكنولوجيا أصبحت حيل قراصنة الإنترنت أكثر تقدمًا، حيث يعمل المتسللون باستمرار لتجديد وتطوير البرامج الضارة التي يخترعونها بطرق مختلفة لاصطياد ضحايهم عن بعد عبر الإنترنت، والتي من أهم أشكال التصيد الاحتيالي عبر الإنترنت هي رسائل البريد الإلكتروني.

وبحسب ما ذكره موقع "androidpit" التقني، يعتبر التصيد الاحتيالي هو شكل من أشكال الاحتيال على جهاز الكمبيوتر والهاتف الذكي، والذي يستخدم فيه القراصنة اساليب مثل الاستهداف المحدد بالبريد الإلكتروني المزيف لخداع ضحايهم وسرقة بياناتهم الهامة، حيث يقنع المستخدم باستخدام واجهة مماثلة لواجهة شركة أو بنك على الإنترنت، ويطالبه بإدخال تفاصيل الاتصال مثل معلومات تسجيل الدخول كالبريد الإلكتروني، أو بيانات الحسابات البنكية الخاصة.

ومن خلال تلك الواجهة تذهب جميع البيانات التي قام المستخدم بإدخالها إلى المتسلل الذي إنشاءها، ويعد التصيد الاحتيالي أحد الأساليب الأكثر شيوعًا في سرقة معلوماتنا الشخصية، حيث يستغل قراصنة الإنترنت رسائل البريد الإلكتروني للإيقاع بضحايهم، لذلك يستعرض لنا موقع "أندرويد بيت" بعض الرسائل الواردة التي يجب عليك عدم فتحها نهائيًا

1. رسائل تأكيد البيانات الشخصية:

لن ترسل إليك أي شركة أو بنك رسالة بريد إلكتروني تطلب منك فيها تأكيد بياناتك الشخصية من خلال إرسال نموذج أو عن طريق الرد على رسالة البريد الإلكتروني أو اتباع رابط معين، إذا كانت مؤسسة ما ترغب في التحقق من هويتك أو أي من بياناتك، فستتم العملية شخصيًا وليس من خلال إرسال رسالة عبر الإنترنت، ما هي إلا رسائل تحمل روابط ضارة تمكن المتسلل من الإستيلاء على معلوماتك الشخصية عبر الإنترنت.

2. رسائل ربح جائزة:

تظهر لبعض المستخدمين رسالة تقول: "مبروك، أنت الفائز المحظوظ بجائزة قدرها مائة ألف دولار"، ولكن كيف يفوز المستخدم أن لم يكن قد دخل في مسابقة ما حتى وأن كانت عبر الإنترنت، وبالتالي تلقيت رسالة بالبريد الإلكتروني تفيد بذلك، أو رسائل البريد الإلكتروني التي تحذرك من أنك ورثت ثروة ضخمة من قريب مجهول، كل هذه الرسائل ضارة الهدف منها هو سرقة بيانات الشخصية أو تثبيت برنامج خبيث على هاتفك الذكي.

3. رسائل جهازك مصاب بفيروس:

توليد الخوف هو استراتيجية فعالة لقراصنة الإنترنت لفعل ما يريدونه، ففي حالة التكنولوجيا أكثر ما يخيف مستخدمي الأجهزة الذكية هو إصابة الجهاز بفيروس، وهو الأمر الذي يستغله المتسلل لإثارة الرعب في ضحاياه من خلال إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني، بأن هاتفه مصاب بفيروس خطير ويجب إزالته فورا.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

حسام البدري يكشف أسباب التعادل المفاجئ مع كينيا

بفستان رائع .. نجوى كرم تستعرض أناقتها بإطلالة ساحرة في عمان .. صور

ترتيب مجموعة مصر بعد نهاية الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2021

حازم إمام يكشف سر تألق منتخب مصر الأولمبي

سيدة تظاهرت بالحمل لتهريب المخدرات.. فواجهت عقابًا رادعًا.. شاهد

8 حالات لمخالفات بناء لن يتم التصالح فيها.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو للضباب يبتلع مباني مدينة أبوظبي في مشهد خيالي

القهوة والسهر والتلفزيون.. 5 عادات تصيبك بالسكر في عز شبابك

بفستان رائع .. نجوى كرم تستعرض أناقتها بإطلالة ساحرة في عمان .. صور