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محافظات

الجيزة تغرم سيارتين بامب 60 ألف جنيه .. صور

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 04:01 م
الجيزة تغرم سيارتين
الجيزة تغرم سيارتين بامب 60 ألف جنيه
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محمد الصاحى
تمكنت كمائن الرصد الميدانى التى تنظمها محافظة الجيزة بعدد من الشوارع والمحاور المرورية من ضبط سيارتين بامب كبيرة في أثناء سيرها بشوارع حى العجوزة ونتج عنها سقوط ناتج خرسانات التسليح بالشارع مما تسببت فى التأثير على استواء طبقة عليه.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم توقيع غرامات مغلظة على السيارات المضبوطة وفق لائحة الإشغالات التى تم إصدارها مؤخرًا  لمضبوطات حالات إشغال بالطريق العام في إطار مجهودات المحافظة لمواجهة كافة أوجه الإشغال والحفاظ على الطريق وحالة الطرق لعدم إعاقة حركة المارة والسيارات وفرض الانضباط بالشارع.

وأشار الى أن قيمة الغرامة وصلت إلى 30 ألف جنيه للسيارة الواحدة حيث تضم لائحة الإشغالات التى تم إصدارها القيم السعرية للمخالفات من 20 جنيه كحد أدنى للكرسي الواحد المضبوط من المحال والمقاهي والمنشآت التجارية وغيرها إلى 30 ألف جنيه للحفار والبامب الخرساني المستخدمين في أعمال البناء المخالف.

وأوضح أنه تم التحفظ على السيارات المضبوطة من خلال هيئة النظافة والتجميل لحين دفع الغرامة المستحقة على وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز وهيئة النظافة بتطبيق حازم للائحة إشغالات الطريق العام وإزالة التعديات والمخالفات وضبط المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية مع تكثيف الحملات لضبط السيارات التى تقوم بإلقاء المخلفات بالطرق والمحاور ومتابعة السيارات الثقيلة للتأكد من عدم إلقاءها للمخلفات .

ويذكر أن قرار محافظ الجيزة الخاص بلائحة الإشغالات قد حدد القيم السعرية لــ130 صنفا أو حالة إشغال يتم ضبطها بالشوارع حيث تم الوضع في الاعتبار تنوع حالات الإشغال بين كافة المنشآت التجارية ما بين إستاندات وعربات كارو وأبواب خشبية ومعدات صوت ومستلزمات المقاهي وثلاجات المشروبات الغازية والمعروضات الغذائية للأكشاك والمحال ومستلزمات محلات الكاوتش والجزارة والزيوت واللحام والأثاثات والترابيزات وعجل التسوق وغرز الشاي وعربات الحلوى والفتارين وعربات الفول واليد والكارو والمأكولات ومستلزمات محلات الطعام والمعدات المستخدمة في البناء المخالف والموازين بأنواعها والمولدات الكهربائية والإستاندات وغيرها من كافة أوجه إشغال الطريق المخالفة والتى تم تحديدها لمواجهة إشغالات الطريق.

الجيزة تغرم سيارتين بامب 60 ألف جنيه .. صور
الجيزة تغرم سيارتين بامب 60 ألف جنيه .. صور
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