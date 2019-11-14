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بعد إعلان التعليم العالي نتائج انتخابات الجامعات.. شروط تنطبق على رؤساء اتحاد طلاب مصر.. والنشاط السياسي محظور

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 07:15 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني
8 شروط للترشح بالانتخابات الطلابية
التعليم العالي:
النشاط السياسي محظور داخل الجامعة
القضايا الوطنية على رأس الانشطة الطلابية

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لانتخابات اتحاد طلاب مصر بعد اختيار رؤساء اتحاد طلاب الجامعات اليوم، حيث انه من حق الطلاب الترشح لرئاسة اتحاد طلاب مصر في حال انطباق الشروط عليهم.

وكان قد أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من حق أي طالب الترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية، فالمهم هو أن يحظى هذا الطالب بثقة زملائه بالجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعات في الوقت الحالي تعمل في القضايا الوطنية بعيدا عن السياسة، فيما عدا ذلك من المهم أن يقنع الطالب زملاءه بانتخابه.

وأضاف عادل عبد الغفار، في تصريح خاص لــ "صدى البلد"، أن الطالب إذا حصل على استحقاق بالتواجد، لم يكن هناك ما يمنعه من القيام بالأنشطة على الإطلاق، ما سيكون له دور هام في النشاط داخل كليته أي كان هذا النشاط، موضحًا أن الوزارة على مدار العامين الماضيين اهتمت بالنشاط بشكل غير عادي سواء في النشاط الفني أو الثقافي أو الرياضي.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الوزارة تعمل على تخرج الطالب كخريج متوازن، لكي تثبت بذلك أن الجامعة ليس فقط دورها علميا إنما لها الدور في بناء الشخصية، ففي حالة أن ينمي الطالب مواهبه الفنية سواء في الغناء أو التمثيل أو موهبته الرياضية، يكون دور الجامعة هو تفريغ كل ذلك للمجتمع، فعلى مر الفترات السابقة كانت الجامعة هي المصدر الذي يفرغ للمجتمع كل المواهب، موضحًا أن الهدف الرئيسي خلق شخصية متوازنة تقدر قيمة الفن والموهبة بنفس مقدار العلم.

وأشار إلى أن الوزارة على مدار العامين الماضيين اهتمت بشكل غير عادي بالنشاط الفني أو الثقافي أو الرياضي.

وأوضحت الوزارة شروط الترشح لعضوية لجان الاتحادات الطلابية والتي نصت عليها اللائحة الطلابية.

1- لا بد من أن يتقدم المرشح بأوراق ترشحه مرفقًا بها برنامجه الانتخابي في المجال المرشح له.

2- لا بد من أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

3- يجب أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

4- أن يكون مستجدا، ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة.

5- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- أن يكون مستجدا في فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل، سواء أكان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.

7- أن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية أو المعهد في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى.

8- ألا يكون منتميًا إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.

9- ألا يكون سبق مجازاته تأديبيًا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة الطلابية.

10- اشرطت اللائحة الطلابية، أن يكون التقدم للانتخابات إلى اللجنة المشكلة للإشراف عليها، بطلب كتابي على النموذج الذي تعده الجامعة أو الكلية أو المعهد وتعتمده السلطة المختصة.
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