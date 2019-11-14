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تكنولوجيا

قريبا.. خرائط جوجل بـ 50 لغة عالمية

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 04:10 م
صدى البلد
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قسم التكنولوجيا
لاشك أن معظمنا أصبح من مستخدمى تطبيق خرائط جوجل الشهير، الذى يسهل علينا التحرك بالسيارة وحتى سيرًا على أقدامنا لأى مكان، خاصةً الأماكن الجديدة التى لا نعرفها، وبالطبع إذا كنا مسافرين خارج البلاد.

وبحسب موقع techradar، كشفت شركة جوجل عن ميزة جديدة لتطبيق Google Maps يتم استخدامها عند السفر لأي مكان، حيث إتاحة مجموعة من الصور والتعليقات حول المكان قبل التحرك إليه، ونطق المعالم باللهجة الصحيحة.

كما أنه سيتيح لك تشغيل العنوان عبر مكبر الصوت، خاصةً إذا كنت تركب سيارة أجرة، وتريد أن تشرح للسائق كيفية التوجه للعنوان بلغته الأم دون صعوبة.

وأضافت الشركة أن الخاصية الجديدة متاحة لمستخدمي أندرويد و iOS خلال الشهر الجاري، حيث ستدعم فور إطلاقها نحو 50 لغة، كخطوة أولى لإضافة باقي اللغات مستقبلا.
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