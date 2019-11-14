موقع أمريكي: مزحة ترامب القاسية تكشف فشله في فهم ما يحدث في تركيا

كان على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يصغي لنواب الكونجرس ويتبع نصيحتهم بشأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. لقد قوبلت زيارة الأخير إلى واشنطن ولقاؤه مع ترامب بعاصفة من الاستهجان بين نواب الكونجرس الديمقراطيين والجمهوريين على السواء، والذين رأوا أن من غير المناسب استقباله في البيت الأبيض بعد شهر واحد من بدء عدوان القوات التركية في شمال سوريا.



وبحسب موقع "فوكس" الأمريكي، برهن ترامب في أكثر من مشهد على جهله بطبيعة ضيفه غير المرغوب فيه وعدم فهمه لما يجري داخل تركيا.



وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أمس الأربعاء، ترك ترامب نظيره التركي يسترسل في الحديث مبررًا سياساته المرفوضة دوليًا دون مقاطعة أو رد ولو بكلمة واحدة، وعندما حان دور أردوغان لتلقي أسئلة الصحفيين قال ترامب :"نريد مؤيدًا لتركيا. فقط الصحفيين المؤيدين. نريد أن نراهم. لا يوجد الكثير منهم هنا".



لكن في تركيا يختلف الوضع كثيرًا، فوحدهم الصحفيون المؤيدون هم المسموح لهم بالوجود والعمل، ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 حتى الآن سجنت السلطات التركية عددًا من الصحفيين والإعلاميين أكثر مما فعلت أي دولة أخرى لمدة 3 سنوات متصلة.



ووفقًا للجنة حماية الصحفيين، زجت الحكومة التركية بـ 68 صحفيًا في السجون خلال العام الماضي وحده، فضلًا عن عشرات الآلاف من معارضي أردوغان وخصومه السياسيين.



وأضاف الموقع أن ترامب كان يمزح بالتأكيد عندما تحدث عن الصحفيين الأتراك المؤيدين، وهو على كل حال لم يكن يتندر على أوضاع حرية الصحافة في تركيا، وإنما كان يسخر من وسائل الإعلام الأمريكية التي لا يكف عن اتهامها بالكذب ونشر الأخبار الزائفة (وخلال المؤتمر الصحفي أمس لم يعط فرصة لإلقاء الأسئلة سوى لمراسلين من وسائل إعلام مؤيدة له)، لكن إلقاء ترامب مزحة عن الصحفيين الأتراك المؤيدين بينما كان يقف إلى جوار رئيس دولة لا يخفي عداءه المتأصل لحرية الصحافة لم يكن بالأمر المناسب أو المستحب.



وكما وصف السيناتور الجمهوري ليندزي جراهام الأمر في مداخلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أثناء المؤتمر الصحفي لترامب وأردوغان، فإنه "لم يعد هناك أي منهم"، في إشارة إلى الصحفيين المعارضين في تركيا.



وهكذا فإن ترامب سخر دون أن يدري من أزمة حقوق إنسان حقيقية، وليت الأمر توقف عند هذا الحد، فقد مضى الرئيس الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي في الكشف عن مدى جهله بحقائق الأوضاع على الأرض، حين قال "أعتقد أن الرئيس أردوغان يتمتع بعلاقة رائعة مع الأكراد. الكثير من الأكراد يعيشون في تركيا وهم سعداء ويحظون بالرعاية".



وعلق الموقع بأن هذا التصريح من ترامب يثير الذهول، فأردوغان يعتبر وجود الأكراد على جانبي الحدود التركية السورية تهديدًا وجوديًا لبلاده، وقد خلق أزمة إنسانية وارتكبت قواته جرائم حرب خصيصًا من أجل القضاء على أي وجود كردي مسلح على الجانب السوري من الحدود.



والشهر الماضي، منح ترامب أردوغان هدية مجانية بتصريحه عن الأكراد الذي قال فيه إنهم "ليسوا ملائكة"، لكن هذا التصريح على كل حال كان أهون من ادعائه العبثي بأن أردوغان يتمتع بعلاقات رائعة مع الأكراد، لأنه فضلًا عن عدم صحته يمنح الرئيس التركي غطاء شرعيًا لعدوانه على الشمال السوري.



والمفارقة هنا أن ترامب كان قد أرسل الشهر الماضي رسالة إلى أردوغان حذره فيها من مغبة شن هجوم على شمال سوريا وختمها بعبارة "لا تكن أحمق"، وذكرت تقارير إعلامية أن أردوغان ألقى برسالة ترامب في سلة المهملات، لأنه ببساطة يعرف أنه يمكنه الحصول على ما يريده من رئيس مثل ترامب.