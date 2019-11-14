دون كلل أو تعب.. أردوغان يطالب واشنطن بالنيل من عدوه اللدود

في استمرارٍ لمحاولاته النيل من خصمه السياسي، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته لواشنطن ، بأن هناك جهودا مع المسئوليين الأمريكيين لتسليم فتح الله جولن.



وقال أردوغان ، إن هناك حديث حول تسليم فتح الله جولن لتركيا، ذاكرًا أن اللقاءات متواصلة بين وزارتي العدل التركية والأمريكية، وسوف نتابع الموضوع دون كلل أو ملل.



فيما قال أردوغان في شأن آخر يتعلق بالسلاح، إنه يتمنى التوصل إلى نتيجة إيجابية في نهاية المباحثات مع واشنطن بشأن صفقة طائرات F35 المتطورة ، التي سبق وأن أوقفتها الولايات المتحدة، على إثر إتمام تركيا صفقة مع روسيا تسلمت بموجبها نظام إس 400 الصاروخي.



ويشار إلى إنتقادات عدة دارت قبل زيارة أردوغان لواشنطن، حيث قالت الصحفية جولودريجا، في شبكة CNN، إن هناك علامات استفهام وأسئلة مطروحة على الطاولة حول توقيت وأسباب زيارة الرئيس التركي أردوغان، إلى الولايات المتحدة الامريكية ولقاء دونالد ترامب.



وأوضحت قائلة: "لماذا دعوة أردوغان في الوقت الذي رأينا فيه ماذا حدث في سوريا ودخول الجيش التركي وتوجيه اتهامات لهم بارتكاب جرائم حرب، بما فيها هجمات كيماوية ضد السوريين؟.."



وتابعت قائلة: "هناك سؤال كبير يستدعي الإجابة عليه، وهو إن كانوا (الأتراك) قد كانوا على علم مسبق بمكان وجود البغدادي (زعيم تنظيم داعش) لأنه كان قريبا جدا من الحدود التركية؟ وإن كنا بالفعل متقاربين مع تركيا وهم حلفاء في الناتو، لماذا اضطرت أمريكا للطيران من العراق للقيام بتلك العملية (استهداف البغدادي) عوضا عن التحرك من الباب المجاور (الأراضي التركية)؟"

