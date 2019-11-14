ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دون كلل أو تعب.. أردوغان يطالب واشنطن بالنيل من عدوه اللدود

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 04:09 م
أردوغان وترامب
أردوغان وترامب
Advertisements
محمد علي
في استمرارٍ لمحاولاته النيل من خصمه السياسي، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته لواشنطن ، بأن هناك جهودا مع المسئوليين الأمريكيين لتسليم فتح الله جولن.

وقال أردوغان ، إن هناك حديث حول تسليم فتح الله جولن لتركيا، ذاكرًا أن اللقاءات متواصلة بين وزارتي العدل التركية والأمريكية، وسوف نتابع الموضوع دون كلل أو ملل.

فيما قال أردوغان في شأن آخر يتعلق بالسلاح، إنه يتمنى التوصل إلى نتيجة إيجابية في نهاية المباحثات مع واشنطن بشأن صفقة طائرات F35 المتطورة ، التي سبق وأن أوقفتها الولايات المتحدة، على إثر إتمام تركيا صفقة مع روسيا تسلمت بموجبها نظام إس 400 الصاروخي.

ويشار إلى إنتقادات عدة دارت قبل زيارة أردوغان لواشنطن، حيث قالت الصحفية جولودريجا، في شبكة CNN، إن هناك علامات استفهام وأسئلة مطروحة على الطاولة حول توقيت وأسباب زيارة الرئيس التركي أردوغان، إلى الولايات المتحدة الامريكية ولقاء دونالد ترامب.

وأوضحت قائلة: "لماذا دعوة أردوغان في الوقت الذي رأينا فيه ماذا حدث في سوريا ودخول الجيش التركي وتوجيه اتهامات لهم بارتكاب جرائم حرب، بما فيها هجمات كيماوية ضد السوريين؟.."

وتابعت قائلة: "هناك سؤال كبير يستدعي الإجابة عليه، وهو إن كانوا (الأتراك) قد كانوا على علم مسبق بمكان وجود البغدادي (زعيم تنظيم داعش) لأنه كان قريبا جدا من الحدود التركية؟ وإن كنا بالفعل متقاربين مع تركيا وهم حلفاء في الناتو، لماذا اضطرت أمريكا للطيران من العراق للقيام بتلك العملية (استهداف البغدادي) عوضا عن التحرك من الباب المجاور (الأراضي التركية)؟"
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل زيارة أردوغان..واشنطن تهدد أنقرة بقانون خصوم أمريكا

بسبب البلطجة.. نائبة أمريكية تطالب إدارة ترامب بطرد حراس أردوغان

ترشيحاتنا

غياب نجمي الأهلي والزمالك.. التشكيل المتوقع لـ المنتخب الأوليمبى أمام الكاميرون

شاهد.. نجل أصالة يحسم الجدل حول طلاق والدته من طارق العريان

بـ الأصفر الكناري.. حلا شيحة بـ إطلالة جديدة تبهر متابعيها

تراجع الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 14 - 11 - 2019 فى البنوك

بعد إعلان تامر عاشور انفصاله عنها.. أول رد فعل من دارين حلمي على فسخ خطبتها السابقة

متابعو مايا دياب يتداولون صورة لها بـ إطلالة أنيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جلد أسود.. مى عمر بفستان قصير يعرضها للهجوم

بـ فستان صوف قصير.. نسرين طافش بإطلالة شتوية أنيقة

متابعو مايا دياب يتداولون صورة لها بـ إطلالة أنيقة