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ثقافة

إسماعيل مختار: المواجهة والتجوال تتحول لفرقة وشعبة جديدة لـ مواهب مصر

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 05:22 م
صدى البلد
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طارق موسى
قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إن الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة أصدرت قرارا وزاريا بتأسيس فرقة " مسرح المواجهة والتجوال"، وتأسيس شعبة تنمية المواهب " مواهب مصر"، لتكونا تابعتين للبيت الفني للمسرح.

وقد أعرب الفنان إسماعيل مختار عن امتنانه لمساندة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة للخطط الطموحة التي يطرحها البيت الفني للمسرح، حيث جاءت خطوة تأسيس فرقة متخصصة لمسرح المواجهة والتجوال نتيجة طبيعية للنجاح الذي حققته شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث، والتي جابت ربوع الوطن بعروض مسرحية متميزة بكتيبة من المسرحيين، قدمت خلالها ما يفوق ال ٤٠٠ ليلة عرض منذ تأسيسها العام الماضي كشعبة مسئولة عن تنظيم جولات عروض البيت الفني للمسرح بالمحافظات والمدن والقرى المصرية.

وأضاف " مختار" أن البيت الفني للمسرح يضع تطلعات وآمال كبيرة على شعبة تنمية المواهب " مواهب مصر" والتي ستكون تابعة لفرقة المسرح القومي للأطفال، لتقديم جيل جديد من المواهب المسرحية الصغيرة، والتي تبني لمستقبل مسرحي مشرق وتضخ دماء جديدة في كافة عناصر المسرح.
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