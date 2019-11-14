المطالب تتجد لكن عبر البرلمان لزيادة موازنتى الوزارتين .. نواب: النهوض بالتعليم والصحة يجب أن يتصدر أولويات موازنة 20/21

عمرو غلاب:
النهوض بالتعليم والصحة يجب أن يتصدر أولويات موازنة 20/21
نظير:
نظير:
النواب يساندون زيادة المخصصات المالية لوزارتى الصحة والتعليم
عصام الفقى:
عصام الفقى:
حلقات وسيطة تعطل وصول الدعم لمستحقيه
اعلنت وزارة المالية الانتهاء من منشور إعلان الموازنة الجديدة للسنة المالية 2020/2021 بعجز مستهدف 6.2%، ونمو 6.4%، وخفض نسبة الدين العام إلى 80% من الناتج المحلى الإجمالى، وكانتا وزارتا التعليم والصحة اكثر الوزارات التى طالبت بزيادة مخصصاتها المالية، الامر الذى ايده معظم نواب البرلمان ولكن موارد الدولة كانت غير كافية، وتجددت مطالب النواب بزيادة الموازنة للوزارتين خلال موازنة 2020 / 2021.
فى البداية قال النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن النهوض بالتعليم في كافة مراحله يجب أن يكون من أهم أولويات موازنة السنة المالية المقبلة 2020/2021 والتي بدأت وزارة المالية إعدادها، لافتا إلى أنه السبيل الأهم لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان المساواة في الفرص بين الجميع في الحصول على تعليم جيد مؤهل لسوق العمل، وخدمة صحية لجميع أفراد الأسرة مهما كانت حالتهم المالية.
وأوضح غلاب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن التراجع المتواصل لمعدلات الفائدة ستقلل من أعباء خدمة الدين بالموازنة الحالية والموازنة المقبلة، وهو ما يمكن من تخفيف الضغط على الموازنة وخفض معدلات الاقتراض، وهو ما يمكن من الاستفادة من الوفورات المالية المتحققة من ترشيد الإنفاق بأبواب الموازنة الأخرى كالأجور والدعم.
وأشار غلاب إلى أن استهداف الموازنة المقبلة لمعدل نمو 6.4%، وعجز كلى نسبته 6.2%، وتخفيض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلى الإجمالي، هي مستهدفات طموحة وتحتاج لمجهودات كبيرة لتحقيقها، ترتكز على تهيئة مناخ الاستثمار وخاصة القطاع الصناعى الذى يعانى من البيروقراطية رغم إقرار العديد من تشريعات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل على تحسن مناخ الأعمال، ولكن هناك حاجة لمزيد من الإصلاحات على جانب الإجراءات من قبل الحكومة لدعم القطاع الخاص، لأن هذا هو السبيل لزيادة دخل الدولة وتقليل الاعتماد على الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج.
ومن جانبه قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان تطوير التعليم والنهوض بالصحة من اهم عوامل بناء اى دولة، ولذا تم زيادة موازنتى الوزارتين خلال الموازنة الحالية عن موازنة العام الماضى.
وتابع ابراهيم نظير خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"ان انخفاض اسعار البترول عالميا وتراجع اسعاره بمصر وكذلك ارتفاع قيمة الجنيه المصرى امام الدولار، أدى فائض فى الموازنات،مضيفا هناك العديد من الموارد ايضا التى من شأنها زيادة القيمة المالية للموازنة العامة للدولة.
واكد عضو لجنة الخطة والموازنة،ان كافة النواب يساندون زيادة المخصصات المالية لموازنتى الصحة والتعليم خلال الموازنة الجديدة والامر سيكون قيد الدراسة.
وفى سياق متصل قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة الحالية للدولة للعام 2019/ 2020، الأكبر فى تاريخ موازنات مصر، ولكنها تواجه مشكلات عديدة، منها خدمة فؤائد الدين العالية، مؤكدا ان الدولة تسدد فواتير أخطاء الماضى.
وأضاف النائب عصام الفقى، في تصريحات لـ"صدى البلد" انه تم زيادة موازنتى التعليم والصحة خلال الموازنة الحالية، ويدعم كافة النواب زيادتها لأكثر من ذلك خلال الموازانة الجديد.
وأشار النائب عصام الفقى إلى أنه بالنسبة للصحة مهما ننفق مش هيبان الانفاق نظرا لكثرة المشاكل الكبيرة ويجب الاهتمام بخدمات الاستقبال والطوارئ وحضانات الاطفال والعنايات المركزة".
وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة: فى العديد من الدول يتم تطبيق "اقتصاد الخدمات" حيث يتم تقسيم المواطنين لشرائح وكل مواطن يدفع مقابل للخدمة حسب شريحته، على سبيل المثال لو مواطن مقتدر يبقى يدفع لابنه 1000 جنيه مصاريف خلال العام الدراسى، والمواطن غير المقتدر يدفع لأبنه 100 جنيه ولذك لنفس المرحلة التعليمة، على ان تكون الخدمات المقدمة للجميع متساوية.
وأكد النائب عصام الفقى، أنه حتى تحصد الدولة ثمار ما زرعت يجب ان تستكمل المشاريع التى لم ينته العمل بها للآن ومتوقفة على نسب بسيطة للغاية وذلك قبل البدء فى انشاء مشاريع جديدة،أضف إلى ذلك، الدولة توفر دعم للمواطنين مقداره 328 مليار جنيه ولكن هناك حلقات وسيطة تعطل وصول هذا الدعم لمستحقيه يجب القضاء عليها.
اعلنت وزارة المالية الانتهاء من منشور إعلان الموازنة الجديدة للسنة المالية 2020/2021 بعجز مستهدف 6.2%، ونمو 6.4%، وخفض نسبة الدين العام إلى 80% من الناتج المحلى الإجمالى، وكانتا وزارتا التعليم والصحة اكثر الوزارات التى طالبت بزيادة مخصصاتها المالية، الامر الذى ايده معظم نواب البرلمان ولكن موارد الدولة كانت غير كافية، وتجددت مطالب النواب بزيادة الموازنة للوزارتين خلال موازنة 2020 / 2021.
فى البداية قال النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن النهوض بالتعليم في كافة مراحله يجب أن يكون من أهم أولويات موازنة السنة المالية المقبلة 2020/2021 والتي بدأت وزارة المالية إعدادها، لافتا إلى أنه السبيل الأهم لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان المساواة في الفرص بين الجميع في الحصول على تعليم جيد مؤهل لسوق العمل، وخدمة صحية لجميع أفراد الأسرة مهما كانت حالتهم المالية.
وأوضح غلاب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن التراجع المتواصل لمعدلات الفائدة ستقلل من أعباء خدمة الدين بالموازنة الحالية والموازنة المقبلة، وهو ما يمكن من تخفيف الضغط على الموازنة وخفض معدلات الاقتراض، وهو ما يمكن من الاستفادة من الوفورات المالية المتحققة من ترشيد الإنفاق بأبواب الموازنة الأخرى كالأجور والدعم.
وأشار غلاب إلى أن استهداف الموازنة المقبلة لمعدل نمو 6.4%، وعجز كلى نسبته 6.2%، وتخفيض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلى الإجمالي، هي مستهدفات طموحة وتحتاج لمجهودات كبيرة لتحقيقها، ترتكز على تهيئة مناخ الاستثمار وخاصة القطاع الصناعى الذى يعانى من البيروقراطية رغم إقرار العديد من تشريعات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل على تحسن مناخ الأعمال، ولكن هناك حاجة لمزيد من الإصلاحات على جانب الإجراءات من قبل الحكومة لدعم القطاع الخاص، لأن هذا هو السبيل لزيادة دخل الدولة وتقليل الاعتماد على الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج.
ومن جانبه قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان تطوير التعليم والنهوض بالصحة من اهم عوامل بناء اى دولة، ولذا تم زيادة موازنتى الوزارتين خلال الموازنة الحالية عن موازنة العام الماضى.
وتابع ابراهيم نظير خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"ان انخفاض اسعار البترول عالميا وتراجع اسعاره بمصر وكذلك ارتفاع قيمة الجنيه المصرى امام الدولار، أدى فائض فى الموازنات،مضيفا هناك العديد من الموارد ايضا التى من شأنها زيادة القيمة المالية للموازنة العامة للدولة.
واكد عضو لجنة الخطة والموازنة،ان كافة النواب يساندون زيادة المخصصات المالية لموازنتى الصحة والتعليم خلال الموازنة الجديدة والامر سيكون قيد الدراسة.
وفى سياق متصل قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة الحالية للدولة للعام 2019/ 2020، الأكبر فى تاريخ موازنات مصر، ولكنها تواجه مشكلات عديدة، منها خدمة فؤائد الدين العالية، مؤكدا ان الدولة تسدد فواتير أخطاء الماضى.
وأضاف النائب عصام الفقى، في تصريحات لـ"صدى البلد" انه تم زيادة موازنتى التعليم والصحة خلال الموازنة الحالية، ويدعم كافة النواب زيادتها لأكثر من ذلك خلال الموازانة الجديد.
وأشار النائب عصام الفقى إلى أنه بالنسبة للصحة مهما ننفق مش هيبان الانفاق نظرا لكثرة المشاكل الكبيرة ويجب الاهتمام بخدمات الاستقبال والطوارئ وحضانات الاطفال والعنايات المركزة".
وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة: فى العديد من الدول يتم تطبيق "اقتصاد الخدمات" حيث يتم تقسيم المواطنين لشرائح وكل مواطن يدفع مقابل للخدمة حسب شريحته، على سبيل المثال لو مواطن مقتدر يبقى يدفع لابنه 1000 جنيه مصاريف خلال العام الدراسى، والمواطن غير المقتدر يدفع لأبنه 100 جنيه ولذك لنفس المرحلة التعليمة، على ان تكون الخدمات المقدمة للجميع متساوية.
وأكد النائب عصام الفقى، أنه حتى تحصد الدولة ثمار ما زرعت يجب ان تستكمل المشاريع التى لم ينته العمل بها للآن ومتوقفة على نسب بسيطة للغاية وذلك قبل البدء فى انشاء مشاريع جديدة،أضف إلى ذلك، الدولة توفر دعم للمواطنين مقداره 328 مليار جنيه ولكن هناك حلقات وسيطة تعطل وصول هذا الدعم لمستحقيه يجب القضاء عليها.