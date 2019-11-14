اهم الاخبار .. مصر تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة.. ومصر تتعرض لانخفاض في الحرارة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة، خلال الساعات الماضية، نستعرضها من خلال التقرير التالي :









تفاصيل لا تعرفها.. مصر تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة



تناولت وسائل الإعلام العبرية والفلسطينية اليوم الخميس، الجهود الكثيفة التي بذلتها مصر لإتمام وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة... للمزيد اضغط هنا تناولت وسائل الإعلام العبرية والفلسطينية اليوم الخميس،





موجة برد.. مصر تتعرض لانخفاض في درجات الحرارة.. تفاصيل











ولي عهد أبوظبي يودع الرئيس السيسي لدى مغادرته الإمارات.. صور



توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا آخر في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود، غدًا الجمعة.. للمزيد اضغط هنا

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارة رسمية بدأها أمس الأربعاء.. للمزيد اضغط هنا



بعد تصريحها بـ رؤية هيثم أحمد زكي في قبره.. أحدث ظهور لـ شقيقة روبي



نشرت الفنانة الشابة كوكي مجدي، صورة حديثة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع شقيقتها الفنانة روبي.. للمزيد



موقف محمد صلاح من العودة لليفربول قبل الدوري الإنجليزي نشرت الفنانة الشابة كوكي مجدي، صورة حديثة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع شقيقتها الفنانة روبي.. للمزيد اضغط هنا



عد تأكد غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن مواجهتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.. للمزيد



شاب يطلق النار عشوائيا فى شوارع روسيا.. شاهد عد تأكد غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن مواجهتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.. للمزيد اضغط هنا



عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن تفاصيل قتلى وجرحى بإطلاق نار بكلية في مقاطعة "آمور" أقصى شرق روسيا.. للمزيد



عندنا حق نشتمك.. هجوم جديد على اسما شريف منير | شاهد



ونشرت الفنانة اسما شريف منير عبر حسابها الرسمى لموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.. للمزيد عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن تفاصيل قتلى وجرحى بإطلاق نار بكلية في مقاطعة "آمور" أقصى شرق روسيا.. للمزيد اضغط هنا ونشرت الفنانة اسما شريف منير عبر حسابها الرسمى لموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.. للمزيد اضغط هنا



بعد حريق إيتاي البارود وكسر مواطن لخط البترول.. تعرف على العقوبة بالقانون



قالت النائبة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إ نه كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة، فإن جريمته جناية وليست جنحة ... للمزيد اضغط هنا قالت النائبة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إ



كيف تستفيدين من البلاك فرايداي.. 5 قطع يجب شراؤها





هناك العديد من الطرق للتعبير عن الموضة، وتميل معظم النساء إلى اختيار قطع ملابس تعبر عن شخصياتهم بالإضافة إلى التنويع بين الاستايلات المختلفة.. للمزيد اضغط هنا



هل تغرق الدلتا وتدخل مصر حزام الزلازل.. رئيس البحوث الفلكية يجيب.. لقاء خاص



في لقاء خاص مع الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، تحدث لـ"صدى البلد" عن المعهد ودوره الدولي بين المدارس الفلكية والاجتماعات العالمية والمشاركة البارزة .. للمزيد



أحمد حسن: أتمنى أن يتحلى لاعبو المنتخب الأول بروح المنتخب الأولمبي



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أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، أن المنتخب الأول لم يحقق استفادة فنية من وديتي ليبيريا وبوتسوانا.. للمزيد اضغط هنا



