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رياضة

الزمالك يطمئن على إصابة طارق حامد في تدريب المنتخب الوطني

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 04:04 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
تواصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الصربي “ميتشو” مع طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، المتواجد حاليًا في معسكر منتخب مصر، وذلك للاطمئنان عليه.

وكان لاعب الزمالك المخضرم تعرض لإصابة عبارة عن شد في عضلة السمانة خلال تدريبات منتخب مصر الأخيرة، وهو ما دفع جهاز الزمالك للتواصل مع اللاعب للاطمئنان عليه.

وأكد طارق حامد في حديثه مع جهاز الزمالك، أن إصابته بسيطة ولن تعيقه عن المشاركة في المباريات بصورة طبيعية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، مع منتخب كينيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢١، التي تستضيفها الكاميرون.
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