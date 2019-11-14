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اقتصاد

وزير التموين يكرم العاملين المتميزين بالمديريات على مستوى الجمهورية

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 07:07 م
صدى البلد
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محمد صبيح
شهد اليوم بديوان عام وزارة التموين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية احتفالية تكريم العاملين المتميزين بمديريات التموين على مستوى كافة محافظات الجمهورية لعام ٢٠١٨-٢٠١٩، وذلك فى إطار جائزة التميز الحكومي.

حيث تم اختيار هؤلاء العاملين نظرًا لكفاءاتهم فى العمل وأداء الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة وفاعلية.

وقد قام المصيلحي بتقديم شهادات تقدير للمُكرمين المتميزين، ووجه بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء فى سبيل أداء الخدمات للمواطنين على الوجه الأكمل، كما قدم المصيلحي الشكر لكافة قيادات الوزارة، ووكلاء الوزارة مديري مديريات التموين والعاملين بالإدارات والمكاتب التموينية على مجهوداتهم.
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