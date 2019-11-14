نشرة الرياضة.. أحمد مرتضي يعلق على فيديو الزمالك.. موقف محمد صلاح من العودة لـ ليفربول .. بشرة سارة للأهلي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :
أحمد مرتضى يكشف سبب ظهوره المثير فى فيديو الزمالك
كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، سبب ظهوره بشكل مرهق خلال الفيديو الذي نشره والده عبر الموقع الرسمي له أمس.
رسميا .. الدوري الإنجليزي يعلن ضوابط جديدة لسوق الانتقالات الشتوية المقبلة
أعلنت بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس، من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت عن ضوابط وقواعد سوق الانتقالات الشتوية في يناير القادم.
إنبى يطارد قائد الزمالك رغم عدم وجود بديل
يسعي نادي إنبي لضم حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
موقف محمد صلاح من العودة لليفربول قبل الدوري الإنجليزي
بعد تأكد غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن مواجهتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، أصبح موقفه غامضا من العودة إلى الملاعب خاصة قبل استهلالات الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.
عنتر الزمالك مطلوب في دجلة مقابل عبدالعاطى
طلب مسئولو نادي وادي دجلة، استعارة محمد عنتر لاعب وسط الزمالك لمدة موسم ونصف موسم بعد خروجه من حسابات الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك.
قبل مواجهة الأهلي.. الإصابة تهدد مشاركة 6 لاعبين من النجم الساحلي
ضربت الأزمات نادي النجم الساحلي التونسي قبل بدء مواجهات دوري أبطال أفريقيا، وسيلعب مباراة من العيار الثقيل مع النادي الأهلي، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في نوفمبر المقبل.
فرص تأهل غانا والكاميرون لمرافقة مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة
ضمن منتخب مصر الأولمبي بطاقة التأهل الأولى عن مجموعته ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، بينما حجز مالي أولى تذاكر العودة إلى بلاده قبل مباراتي اليوم في ختام مباريات المجموعة الأولى.
غياب نجمي الأهلي والزمالك.. التشكيل المتوقع لـ المنتخب الأوليمبى أمام الكاميرون
يدخل المنتخب الأوليمبى الوطنى، فى مواجهة قوية مع نظيره الكاميرونى فى الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لفرق المجموعة الأولى ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة فى الثامنة مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولى بحثا عن الحفاظ على صدارة المجموعة.
الكاف يتغزل في أداء رمضان صبحي قبل لقاء الكاميرون.. فيديو
عرضت الصفحة الرسمية للإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف " ملخص لمسات قائد منتخب مصر الاوليمبي رمضان صبحي وذلك قبل اللقاء المرتقب أمام منتخب الكاميرون في الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .
بدون محمد صلاح.. منتخب مصر يبدأ مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية بمواجهة كينيا
يستضيف منتخب مصر نظيره كينيا، اليوم، الخميس، في تمام السادسة مساء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى، من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.
أحمد مرتضى يكشف سبب ظهوره المثير فى فيديو الزمالك
كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، سبب ظهوره بشكل مرهق خلال الفيديو الذي نشره والده عبر الموقع الرسمي له أمس.
رسميا .. الدوري الإنجليزي يعلن ضوابط جديدة لسوق الانتقالات الشتوية المقبلة
أعلنت بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس، من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت عن ضوابط وقواعد سوق الانتقالات الشتوية في يناير القادم.
إنبى يطارد قائد الزمالك رغم عدم وجود بديل
يسعي نادي إنبي لضم حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
موقف محمد صلاح من العودة لليفربول قبل الدوري الإنجليزي
بعد تأكد غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن مواجهتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، أصبح موقفه غامضا من العودة إلى الملاعب خاصة قبل استهلالات الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.
عنتر الزمالك مطلوب في دجلة مقابل عبدالعاطى
طلب مسئولو نادي وادي دجلة، استعارة محمد عنتر لاعب وسط الزمالك لمدة موسم ونصف موسم بعد خروجه من حسابات الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك.
قبل مواجهة الأهلي.. الإصابة تهدد مشاركة 6 لاعبين من النجم الساحلي
ضربت الأزمات نادي النجم الساحلي التونسي قبل بدء مواجهات دوري أبطال أفريقيا، وسيلعب مباراة من العيار الثقيل مع النادي الأهلي، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في نوفمبر المقبل.
فرص تأهل غانا والكاميرون لمرافقة مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة
ضمن منتخب مصر الأولمبي بطاقة التأهل الأولى عن مجموعته ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، بينما حجز مالي أولى تذاكر العودة إلى بلاده قبل مباراتي اليوم في ختام مباريات المجموعة الأولى.
غياب نجمي الأهلي والزمالك.. التشكيل المتوقع لـ المنتخب الأوليمبى أمام الكاميرون
يدخل المنتخب الأوليمبى الوطنى، فى مواجهة قوية مع نظيره الكاميرونى فى الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لفرق المجموعة الأولى ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة فى الثامنة مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولى بحثا عن الحفاظ على صدارة المجموعة.
الكاف يتغزل في أداء رمضان صبحي قبل لقاء الكاميرون.. فيديو
عرضت الصفحة الرسمية للإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف " ملخص لمسات قائد منتخب مصر الاوليمبي رمضان صبحي وذلك قبل اللقاء المرتقب أمام منتخب الكاميرون في الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .
بدون محمد صلاح.. منتخب مصر يبدأ مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية بمواجهة كينيا
يستضيف منتخب مصر نظيره كينيا، اليوم، الخميس، في تمام السادسة مساء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى، من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.