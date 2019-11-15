استياء أولياء أمور الطلاب بسبب انتشار المقاهي والكافيهات بالمنيا.. صور

انتشرت القهاوى والكافيهات بمناطق شاهين والزخرفيه وميدان مكة بجنوب وغرب مدينة المنيا بالقرب من اسوار المدارس الأمر الذى ادى الى حالة من الاستياء الشديد بين اولياء امور الطلاب الذين اكدوا على تأثيرها السلبى على العملية التعليمية وسلامة الطلاب.



تحول سور مدراس السلام الاعداديه والثانويه والسادات الثانوية بنات من الناحية الشرقية إلى مقهى يتردد عليه العشرات من المواطنين لقضاء أوقات فراغهم وتناول المشروبات والشيشة والسجائر ومشاهدة الافلام والمسلسلات مباريات كرة القدم .



يقول عمر عبد الله أحد أهالي المنطقة أن سور مدرسة السادات الثانويه تحول الى مقهى يستقبل يوميًا عشرات الشباب خلال أوقات اليوم الدراسى وبعده حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.



وأشار سعد صلاح مدرس، إلى أن الأصوات الناتجة عن التلفاز المتواجد في المقهى تؤثر سلبًا في سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى خروج كميات كبيرة من أدخنة الشيشة والسجائر التي تؤثر على صحة الطالبات داخل المدرسة، فضلا عن المعاناة من تعرض بعضهن لمضايقات ومعاكسات وتحرش من الشباب المتواجد على المقهى.



وأضاف ان بعض العاملين في المدرسة أرسلوا بشكاوى عديدة إلى المسئولين لإزالة هذا المقهى الذي يشهد مشاجرات بصفة شبه يومية.



وفي شارع الزخرفية تحول سور المدرسة إلى مقلب قمامة، بعد أن خصصه القائمون على نظافة المنطقة نقطة تجميع القمامة الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة بالاضافة الى وجود صندوق للقمامه بجوار مدرسة السلام بشاهين .



وقال ضاحى سلامه موظف إنه بسبب تواجد كميات كبيرة من القمامة خارج سور المدرسة، تنتشر حشرات ضارة كالبعوض والناموس والحشرات الاخرى فضلا عن انتشار الرائحة الكريهة الناتجة عن القمامة المتجمعة الأمر الذي يصيب العاملين والطلاب بحالات إعياء بين الحين والآخر.



وأوضح ربيع خليل موظف أن المدرسة حديثة وتتمتع بالشكل الجمالي، لكن تواجد صناديق القمامة أمامها أدى إلى تشوهها وأخفى جمال بنيانها.





