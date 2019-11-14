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مرأة

حيل تزيد خصوبة المرأة.. تعرفى عليها

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 04:14 م
خصوبة
خصوبة
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لمياء الياسين
حيل سريعة يمكن أن تساعدك على زيادة الخصوبة وفرصك فى الأنجاب إليك أبرزها يقدمها موقع برايت سايد

1. ممارسة اليوجا.

اليوجا ليست مجرد وسيلة رائعة للبقاء نشيطًا دون ممارسة الرياضة ، ولكن يمكن أن تكون أيضًا فعالة بالنسبة للنساء اللائي يكافحن مع الحمل.

2. منتجات العناية

قد تؤثر بعض المنتجات على صحة المهبل لذا أختاريها بعناية

3. تناول الأطعمة المتنوعة ومتوازنة.

بصرف النظر عن اتباع قواعد الأكل الأساسية ، مثل استهلاك الكثير من الألياف والدهون الصحية والابتعاد عن الوجبات السريعة ، يمكنك الانتباه إلى المنتجات التي يمكنها تنويع قائمتك وتعزيزها بالفيتامينات والمعادن الضرورية وقد تؤدى المستويات المنخفضة من فيتامين C في اختلال التوازن الهرموني.

4. لا تنسى البهارات!

أظهرت إحدى الدراسات البحثية أن النساء اللائي تناولن القرفة حسّنوا من الإباضة وانتظام الدورة الشهرية بنسب أكبر مقارنة بغيرهم

5. لا تغفلى نقص بعض الفيتامينات

قد يقلل من الخصوبة. يجب أن تكون جميع الفيتامينات في الجسم متوازنة ، لكن بعضها يلعب دورًا أكثر أهمية في الحمل والحفاظ على صحة الحمل.

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