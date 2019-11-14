ظافر العابدين يروج لفيلمه مع أحمد السقا بصورة جديدة



إنت والسقا مع بعض شكله فيلم حلو .



يا أحلي ظافر منتظرين الفيلم على نار وإن شاء الله هيكسر الدنيا كالعادة.



بالتوفيق إن شاء الله.



الف مبروك بالتوفيق إن شاء الله.



وتدور أحداث فيلم "العنكبوت" في إطار من الإثارة والتشويق، وقد سبق للفنان "أحمد السقا" نشر صور له أثناء تصوير الفيلم وحازت على إعجاب الجماهير.

نشر الفنان "ظافر العابدين" صورة جديدة، عبر "إنستجرام" ترويجًا لفيلمه الجديد "العنكبوت" الذى يشاركه بطولته الفنان أحمد السقا والفنانة منى زكى ويسرا اللوزى ومن إخراج أحمد نادر جلال .وجاءت تعليقات الجماهير على الصورة، كالتالى :