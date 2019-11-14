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رياضة

اللجنة المنظمة لـ أمم إفريقيا تنعى الطبيب الشاب أحمد عطية

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 04:08 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
نعت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة برئاسة عمرو الجنايني ورؤساء اللجان النوعية ومدير البطولة والعاملون بها بمزيد من الحزن والأسى الطبيب الشاب أحمد عمرو عطية عضو اللجنة الطبية الذي وافته المنية اليوم الخميس إثر حادث سير ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر الجميل.

كما تنعى اللجنة المنظمة جدة عمر الهواري مسئول برنامج الشباب بالبطولة.. تقبلها الله قبولا حسنا وألهم ذويها الصبر والسلوان.
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