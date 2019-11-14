شاهد.. ختام تعاملات البورصة هذا الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 728.082 مليار جنيه.



وقالت نجلاء فراج خبير أسواق المال بالبورصة المصرية إن بلغ حجم التداول على الأسهم 140.7 مليون ورقة مالية بقيمة 629.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.9 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.9% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.42%، والعرب على 5.68% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.19% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.80%.



وأضافت فراج أن صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 12.6 مليون جنيه، 72.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 43.4 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 32.8 مليون جنيه، على التوالى.



وأشارت نجلاء فراج إلى أن تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 14545 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2105 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 17389 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 5430 نقطة.



وتابعت فراج، أن مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 546 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1447 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.77% ليغلق عند عند مستوى 467 نقطة , وارتفعت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 85 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.