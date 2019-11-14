خاص | تفاصيل شخصية كريم فهمي في مسلسل ملاك

يواصل الفنان كريم فهمي، تصوير أحداث مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "ملاك" إستعدادًا لعرضه خلال الفترة القليلة القادمة خارج السباق الرمضاني.



وعلم موقع "صدى البلد" الاخباري، من مصادر خاصة أن كريم فهمي يجسد شخصية طبيب يدعى "ملاك"، وبمرور الاحداث يتورط في قضية قتل، من ثم يتم إلقاء القبض عليه وحبسه داخل السجن، وبعد خروجه يسعى كريم جاهدًا لينتقم ممن القوا به في السجن، ويطاردهم.



كما أكد "المصدر" أن السيناريست "حسّان دهشان" مازال يقوم بكتابة باقي حلقات المسلسل، حيث إنتهى من كتابة ما يقرب من 7 حلقات فقط.



"ملاك"، بطولة كريم فهمي، ومحمود عبدالمغني، وصبري فواز، وهنادي مهنا، وآيتن عامر، وحمدي الميرغني، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وفراس سعيد، وحسام داغر، وهو من تأليف حسان دهشان، وإخراج ابراهيم فخر، وإنتاج محمد أحمد السبكي.