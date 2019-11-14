حركة بسيطة تعمل على زيادة مناعة طفلك وتحسين صحته

نشر موقع “bright side” موضوعا عن أهمية تدليك قدم الطفل خاصة فى بداية أيامه، وأكد الموقع أن هذه الحركة تعمل على تحفيز الكثير من خلايا الجسم، وتساعد فى أشياء كثيرة أخرى منها:



-زيادة المناعة

عندما تقوم الأم بتدليك قدم رضيعها أو يديه، فبهذه الطريقة تساعده على تقليل الشعور بالتوتر والخوف والعمل على زيادة مناعة الطفل وتحسين صحته.



-زيادة صحة العقل

فعندما تقوم الأم أو الأب بلمس بشرة الطفل، أو الجلوس بالقرب منهم لفترة طويلة يتمتع الطفل بصحة عقلية أفضل، وذلك لتطويرهم روابط عصبية أكثر.



-تقوية عضلات البطن

عندما تضعى رضيعك على بطنك هذه الحركة لا تساعد فقط فى اللعب أو الارتباط بينكما، ولكنها تعمل أيضًا على زيادة قوة عضلات بطن طفلك.

