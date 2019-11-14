تركيا تعيش أضعف فتراتها تحت حكم الدكتاتور..أردوغان يلعب على الحبلين.. يتفق مع روسيا في سوريا.. يتودد لواشنطن للحصول على مقاتلات إف 35.. و لقاء متوتر في امريكا مع ترامب

محلل سياسي:

أردوغان لن يسلم من ممارسة لعبته الخطرة

- تركيا تعيش واحدة من أضعف فتراتها تحت حكم الديكتاتور

- إس 400 قشة قصمت ظهر علاقات ترامب وأردوغان

- استياء أمريكي من عدم معاقبة ترامب لنظيره التركي



اعتبر المحلل السياسي و مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني ومقره لندن "كريس دويل"، إن استياء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتزايد من أوروبا وعلاقته المباشرة بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن تعود بالنفع على روسيا فقط، التي ظل لها طيلة قرون نفوذ على تركيا، التي تعاني واحدة من أضعف أوقاتها، بحسب ما أوردت صحيفة أحوال التركية المعارضة.



أثارت العلاقات أنقرة وموسكو في السنوات الأخيرة مخاوف في الغرب من أن أردوغان مستعد لتحويل بلاده عن حلفائها في الناتو، ويرى النقاد أن تسليم أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 إلى تركيا هذا العام على الرغم من احتجاجات واشنطن هي نقطة تحول للحلف.



وقال دويل أن بوتين سعيد بالتأكيد بالتطورات في هذا المحور الجديد بين روسيا وتركيا ، والذي تعززه علاقته الشخصية مع أردوغان .



من خلال عملية أستانا، ابتكرت روسيا وتركيا وإيران آلية فيما يتعلق بسوريا التي مزقتها الحرب والتي استبعدت الولايات المتحدة وقوى الاتحاد الأوروب ، مما سمح لهم بتقسيم سوريا وفقًا لمصالحهم وحدها ، كما قال دويل.



وقال إن الهجوم والغزو التركي في شمال شرق سوريا الذي استهدف القوات الكردية أدى إلى صفقة أخرى مع موسكو ، والتي تركت الولايات المتحدة فعلًا بلا شيء.



كتب دويل أن التوترات مع الاتحاد الأوروبي عامل آخر يدفع أردوغان إلى التقرب من بوتين، حيث حرض الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على عمليات الحفر في شرق البحر المتوسط ​​ورد تركيا بقولها إنها ستفرج عن حوالي 1200 سجين من داعش إلى الاتحاد الأوروبي.



وبحسب المحللين فإن التطورات الأخيرة تمثل إنجازًا تاريخيًا لروسيا، التي سيفتح مجدها من خلال تركيا طريقا لحلف شمال الأطلسي وإلى تحالف عسكري مع روسيا.



لكن التحذير من أن العدسة الضيقة التي يرى بها أردوغان بوتين، قد لا تؤتي ثمارها على المدى الطويل ، ويجب على تركيا أن تدرس بعناية المستقبل قبل التخلي عن واشنطن لصالح موسكو بوتين.



وخلال اللقاء الحالي بين أردوغان وترامب سيطرت قضايا، سوريا و نظام الصواريخ الروسية S-400، على أغلب المحادثات، ورغم الترحيب الذي حاول ترامب الظهور به أمام أردوغان، إلا أن هذا لم ينجح في إخفاء كم ضخم من التوتر بين البلدين.



وقال ترامب لأردوغان في المكتب البيضاوي: "لقد كنا أصدقاء لفترة طويلة ، منذ اليوم الأول تقريبًا. نفهم بعضنا البعض".



على الرغم من الترحيب الحار ، فإن حلفاء الناتو على خلاف منذ سنوات حول مجموعة من القضايا التي دفعت العلاقات إلى الهبوط إلى مستويات تاريخية.



جاءت الضربة الأخيرة الشهر الماضي عندما شن الجيش التركي ومجموعة من فصائل المتمردين المتحالفة معه عملية غزو عبر الحدود في شمال شرق سوريا ضد شركاء واشنطن ،الأكراد، مما أجبر الولايات المتحدة على سحب قواتها من المنطقة الحدودية وإطلاق العنان لكارثة إنسانية.



قبل أشهر ، عبرت واشنطن عن غضبها من شراء تركيا لنظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400 ، والذي تقول واشنطن إنه يتعارض مع أهداف الناتو ويهدد صفقة الطائرات الحربية F-35، وردًا على ذلك ، طردت الولايات المتحدة تركيا من قائمة شراء F-35 للطائرات المقاتلة، والذي كانت أنقرة شريكًا فيه.



وأشاد ترامب بالزعيم التركي المتسلط في مؤتمر صحفي ، وقال ترامب إنه "معجب كبير بالرئيس" وأن الاثنين قد التقيا لقاء مثمر ورائع".



ومع ذلك، فإن التعليقات تتناقض بشكل حاد مع المزاج السائد في الكونجرس بشأن العملية العسكرية الأخيرة لتركيا في سوريا ومنطومة S-400 الروسية خلال الصيف.



وعن سوريا، قال ترامب إن وقف إطلاق النار بين تركيا وميليشيا حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا ما زال قائما على نطاق واسع ، على الرغم من استمرار القتال على الأرض.



وقال ترامب "أعرف أن وقف إطلاق النار ، رغم تعقيده ، يتحرك إلى الأمام بسرعة كبيرة".



أدت العملية العسكرية التركية ضد قوات قسد السورية المدعومة من الولايات المتحدة ، والتي تشكل مكونها الرئيسي من وحدات حماية الشعب الكردية ، إلى نزوح ما يقرب من 300000 شخص. كما منحت تركيا وحلفاؤها المتمردون السيطرة على مناطق في شمال شرق سوريا حيث تخطط لنقل ما يقرب من مليون لاجئ سوري حاليًا في تركيا.و يقول الأكراد السوريون أن الخطة ترقى إلى مستوى الهندسة الديموجرافية والتطهير العرقي.

