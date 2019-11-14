أبرزها الحماية من السمنة.. ماذا يحدث للجسم عند النوم لمدة 8 ساعات

نشر موقع “bright side” عن دراسة حول نوم الشخص لمدة 8 ساعات، وأن البعض يعتقد أن النوم لمدة 8 ساعات رفاهية على العكس تمامًا فهو يؤثر بشكل صحى أفضل على حياة الإنسان مثل تركيز العقل والحماية من السمنة.



-عند النوم لمدة 8 ساعات والحصول على قسط كاف من الراحة، سوف يعمل عقلك على التركيز بشكل أفضل واستيعاب المعلومات.



-النوم لمدة 8 ساعات يساعد جسمك على إنتاج هرمون اللبتين وهو المسئول عن شعور الجسم بالامتلاء وعدم الحاجة إلى الطعام، فيحميك من السمنة.



-الحصول على قسط كاف من النوم لن يقلل التوتر فقط، ولكنه سوف يعمل على منع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.



-وتوجد بعض الأبحاث التى أكدت أن النوم لفترة كافية يعمل على ظبط نسبة السكر فى الدم وحساسية الأنسولين.



-يساعد النوم لمدة 8 ساعات فى الحصول على بشرة صافية وناعمة بعد تعرضها للأتربة والشوائب طوال اليوم وأشعة الشمس، فعندما ننام تتصلح هذه الأشياء.

