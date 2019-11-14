برلمانى: جماعات الشر تحاول إثارة البلبلة بنشر الشائعات

أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بتصريحات سفير بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، إيفان سوركوش، التى أكد فيها أن الدستور المصرى يتعامل بشكل جيد ومحترم مع حقوق الإنسان، وأن ما تتعرض له مصر من محاولات لإثارة البلبلة وتتزعمها قوى الشر التى تتسابق لنشر الأكاذيب والشائعات تستهدف خلق حالة من الفوضى للتأثير بصورة سلبية على مفاصل الاقتصاد والاستثمار على أرض مصر.



وأوضح عبدالقادر فى بيان صحفى له، أن اهتمام الاتحاد الأوروبى باستقرار الأوضاع فى مصر، يأتى اعترافا منه على الدور الكبير الذى تمثله مصر على أرض الواقع وتأثيرها بشكل قوى فى المنطقة، وهو ما يكشف أيضا أن الريادة فى المنطقة ستظل تتزعمها مصر تحت قيادتها السياسية الواعية، لافتا إلى أن استقرار الأوضاع بها يعنى الاستقرار والأمان فى العالم كله.



وأشار عبدالقادر، إلى أن تأكيد سفير بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، على أن مصر تمثل الشريك الاستراتيجي للاتحاد الأوروبى، وأن الاتحاد حريص على استمرار التعاون الذى يحقق الانطلاق والتميز فى الاقتصاد العالمى.



وكشف عبدالقادر، أن ما أثير حول وجود حالات تعذيب أو مخالفات لقوانين حقوق الإنسان فى التعامل مع نزلاء السجون كلام لا أساس له من الصحة، وتروجه جماعات الشرور الداعية للعنف والباحثة عن فرص إحداث الوقيعة بين المصريين لتحقيق مكاسب لها، مشددا على أن الصورة التى تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن اختلاف السجون من أماكن للتأديب إلى مؤسسة لإعادة التأهيل والاندماج فى المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة، صورة حقيقية ولا توجد بها أى تحريف حيث إن السجون تتعامل مع السجين على أنه يقضى عقوبة ومن حقه ممارسة حياته فى هدوء.



وأشاد عبدالقادر، بتصريحات رئيس لجنة حقوق الإنسان، التى كشف خلالها استخدام جميع أدواته فى النقد داخل المجلس وعلى مواقع التواصل الاجتماعى.



جدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، استقبلت الثلاثاء، الماضى، سفير الاتحاد الأوروبى إيفان ساركوز، والوفد المرافق ممثلا فى مديرة القسم السياسى بسفارة الاتحاد الأوروبى مارينا فاريلا، ومسئول ملف حقوق الانسان فى وفد الاتحاد الأوروبي بيتر سالينج.