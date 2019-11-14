ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

في أول اختبار لـ طارق السيد.. المنيا يودع كأس مصر بعد رباعية بني سويف

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 05:26 م
بني سويف - المنيا
بني سويف - المنيا
Advertisements
عبدالله هشام
حقق فريق كرة القدم الأول بنادي بني سويف فوزا كبيرا على منافسه المنيا بنتيجة أربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس مصر.

جاءت أهداف فريق بني سويف عن طريق كل من مصطفى الصفتي، معتز محروس، محمود عاطف ميسي، رضا عبد العال.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لطارق السيد علي رأس القيادة الفنية لفريق المنيا بعد رحيل سمير كمونة الذي اتهمه بالتدخل في شؤون الفريق وقيادة مؤامرة ضده لتولي المهمة في الفريق.

وكان رد طارق السيد بالنفي مؤكدا أنه كان يساعد كمونة ويحل له بعض المشاكل والأزمات مع لاعبي الفريق الأول.

جدير بالذكر أن فريق بني سويف يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 9 نقاط بينما جاء فريق المنيا في المركز الثامن برصيد 4 نقاط.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو عزت يقود فريق البنك الأهلي للفوز بثلاثية أمام تليفونات بني سويف .. فيديو

دوري القسم الثاني.. النصر يتقدم على بتروجت بهدف نظيف في الشوط الأول

دوري القسم الثاني.. النصر يحصد أول ثلاث نقاط بالفوز على بتروجت

طارق السيد مديراً فنياً لـ المنيا

أول تعليق من كمونة بعد تعيين طارق السيد للمهمة الفنية داخل نادي المنيا

نتائج الشوط الأول من الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس مصر

ترشيحاتنا

بـ بنطلون بوى فريند.. هنا الزاهد تتألق بإطلالة شتوية تبهر متابعيها

المعارضة القطرية تكشف خطط الدوحة للتعامل مع مقاطعة الرباعي العربي خلال الفترة المقبلة

شاهد.. نجل أصالة يحسم الجدل حول طلاق والدته من طارق العريان

الرئيس السيسي يصدر قراراين جمهوريين

ننشر تعديلات تحسين أوضاع معاشات الشرطة قبل عرضه علي جلسة النواب

في عيد ميلاد منى عبد الغني.. شاهد لحظة محاولة الاعتداء عليها في الشارع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب الصالات يختتم معسكره استعدادا لـ أمم إفريقيا .. صور

ألقى رسالة في المحيط وبعد 9 سنوات تلقى ردًا غير متوقع من دولة أخرى

انطلاق مزاد لبيع سيارات الحوادث في مصر | تعرف على الموعد والشروط | صور