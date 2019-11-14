في أول اختبار لـ طارق السيد.. المنيا يودع كأس مصر بعد رباعية بني سويف

حقق فريق كرة القدم الأول بنادي بني سويف فوزا كبيرا على منافسه المنيا بنتيجة أربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس مصر.



جاءت أهداف فريق بني سويف عن طريق كل من مصطفى الصفتي، معتز محروس، محمود عاطف ميسي، رضا عبد العال.



وتعد هذه المباراة هي الأولى لطارق السيد علي رأس القيادة الفنية لفريق المنيا بعد رحيل سمير كمونة الذي اتهمه بالتدخل في شؤون الفريق وقيادة مؤامرة ضده لتولي المهمة في الفريق.



وكان رد طارق السيد بالنفي مؤكدا أنه كان يساعد كمونة ويحل له بعض المشاكل والأزمات مع لاعبي الفريق الأول.



جدير بالذكر أن فريق بني سويف يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 9 نقاط بينما جاء فريق المنيا في المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

