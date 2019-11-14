ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ألقى رسالة في المحيط وبعد 9 سنوات تلقى ردًا غير متوقع من دولة أخرى

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 05:29 م
صدى البلد
Advertisements
هدير علاء
أصيب شاب أمريكي في الـ19 من عمره بحالة من الذهول بعد أن تلقى ردًا مفاجئًا على رسالة كان قد ألقاها في المحيط عندما كان عمره 10 أعوام في واقعة تكاد لا تُصدق.

وكان الشاب "ماكس فريدينبرج"، من ولاية "ماساتشوستس" الأمريكية، وضع رسالته في زجاجة وألقاها في المحيط من شاطئ في مدينة "روكبورت" بولاية "ماساتشوستس" بشكل عشوائي في شهر أغسطس عام 2010.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أرسل له والده رسالة جاء فيها أنه تلقى خطابًا من شخص يُدعى "جي دوبوا"، والذي عثر على الزجاجة وبداخلها الرسالة على شاطئ يوجد بجنوب فرنسا يوم العاشر من أكتوبر الماضي، وذلك وفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان "ماكس فريدينبرج" قد بدأ خطابه بتعريف نفسه، وطلب ممن يقرأ هذه الرسالة أن يرسل إليه ردًا، وسرد كذلك بعضًا من الأمور المفضلة بالنسبة إليه، حيث ذكر في رسالته أنه يحب التفاح والشاطئ، كما يحب الحيوانات والسيارات والفضاء الخارجي، فضلًا عن أن لونه المفضل هو الأزرق.

وقرر "جي دوبوا" بعد عثوره على هذه الرسالة بالصدفة أن يرد عليها كما طلب "ماكس" منذ 9 أعوام.

وأوضح "دوبوا" في خطابه أنه عثر على رسالة "ماكس" داخل زجاجة في العاشر من أكتوبر العام الجاري على شاطئ في فرنسا، مشيرًا إلى أن الأمر استغرق 9 سنوات ونحو 6 آلاف كيلو متر لتصل الزجاجة إلى هناك.

وقام "فريدينبرج" بنشر صور للرسالتين على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مؤخرًا، وأعرب عن دهشته حيال هذه المفاجأة.
ألقى رسالة في المحيط وبعد 9 سنوات تلقى ردًا غير متوقع من دولة أخرى
ألقى رسالة في المحيط وبعد 9 سنوات تلقى ردًا غير متوقع من دولة أخرى
ألقى رسالة في المحيط وبعد 9 سنوات تلقى ردًا غير متوقع من دولة أخرى
ألقى رسالة في المحيط وبعد 9 سنوات تلقى ردًا غير متوقع من دولة أخرى
ألقى رسالة في المحيط وبعد 9 سنوات تلقى ردًا غير متوقع من دولة أخرى
ألقى رسالة في المحيط وبعد 9 سنوات تلقى ردًا غير متوقع من دولة أخرى
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحفي يحرج أردوغان ويكشف كذبه بشأن رسالة ترامب الأخيرة | فيديو

ترشيحاتنا

وجبات فاسدة وغسيل معدة.. القصة الكاملة لتسمم 60 طالبا ببني سويف

قصة تسمم تلاميذ بني سويف | الوزير يتابع الازمة لاتخاذ الاجراءات .. ومدير مديرية التعليم يحكي التفاصيل كاملة

الكاف يتغزل في أداء رمضان صبحي قبل لقاء الكاميرون.. فيديو

محمد صلاح يرد على أنباء هروبه من منتخب مصر| تفاصيل

موجة برد.. مصر تتعرض لانخفاض في درجات الحرارة.. تفاصيل

شاهد.. الزي الرسمي لمنتخب مصر في مواجهة كينيا اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب الصالات يختتم معسكره استعدادا لـ أمم إفريقيا .. صور

ألقى رسالة في المحيط وبعد 9 سنوات تلقى ردًا غير متوقع من دولة أخرى

انطلاق مزاد لبيع سيارات الحوادث في مصر | تعرف على الموعد والشروط | صور