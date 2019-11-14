ألقى رسالة في المحيط وبعد 9 سنوات تلقى ردًا غير متوقع من دولة أخرى

أصيب شاب أمريكي في الـ19 من عمره بحالة من الذهول بعد أن تلقى ردًا مفاجئًا على رسالة كان قد ألقاها في المحيط عندما كان عمره 10 أعوام في واقعة تكاد لا تُصدق.



وكان الشاب "ماكس فريدينبرج"، من ولاية "ماساتشوستس" الأمريكية، وضع رسالته في زجاجة وألقاها في المحيط من شاطئ في مدينة "روكبورت" بولاية "ماساتشوستس" بشكل عشوائي في شهر أغسطس عام 2010.



وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أرسل له والده رسالة جاء فيها أنه تلقى خطابًا من شخص يُدعى "جي دوبوا"، والذي عثر على الزجاجة وبداخلها الرسالة على شاطئ يوجد بجنوب فرنسا يوم العاشر من أكتوبر الماضي، وذلك وفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وكان "ماكس فريدينبرج" قد بدأ خطابه بتعريف نفسه، وطلب ممن يقرأ هذه الرسالة أن يرسل إليه ردًا، وسرد كذلك بعضًا من الأمور المفضلة بالنسبة إليه، حيث ذكر في رسالته أنه يحب التفاح والشاطئ، كما يحب الحيوانات والسيارات والفضاء الخارجي، فضلًا عن أن لونه المفضل هو الأزرق.



وقرر "جي دوبوا" بعد عثوره على هذه الرسالة بالصدفة أن يرد عليها كما طلب "ماكس" منذ 9 أعوام.



وأوضح "دوبوا" في خطابه أنه عثر على رسالة "ماكس" داخل زجاجة في العاشر من أكتوبر العام الجاري على شاطئ في فرنسا، مشيرًا إلى أن الأمر استغرق 9 سنوات ونحو 6 آلاف كيلو متر لتصل الزجاجة إلى هناك.



وقام "فريدينبرج" بنشر صور للرسالتين على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مؤخرًا، وأعرب عن دهشته حيال هذه المفاجأة.