أمين التسويق السياسي بحزب الحرية المصري: زيارة الرئيس السيسي للإمارات رسائل محبة

صرح الدكتور محمد عمارة إستشاري التسويق السياسي وأمين التسويق السياسي بحزب الحرية المصري أن العلاقة بين مصر والإمارات لها طبيعة خاصة تاريخية تتسم بالمحبة والرقي والازدهار وان شعبي البلدين الشقيقين يحمل كل منهم للأخر الود والتقدير.



واضاف عمارة فى بيان صحفى له أن قوة تلك العلاقة ترتكز على المحبة والود وايضا القوة قوة التحالف الاقتصادي والاجتماعي والعسكري في مواجهة أطماع القوى المعادية والمخربة وصبيانهم في المنطقة وبالأخص النظام التركي والنظام القطري وعبر عمارة عن تقديره واعتزازه بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة للقائد والرئيس عبدالفتاح السيسي من إخوتنا بدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا.



اختتم عمارة بأن اتحاد رؤى التنمية المستدامة ونشر الأمن والسلام في المنطقة العربية وحفظ مقدرات شعوب المنطقة وآليات التطبيق العملي لتلك الرؤى هو ركيزة القوة الأساسية بين البلدين الشقيقين وسائر البلدان العربية الشقيقة ودور مصر الإقليمي الداعم للاستقرار والسلام.

