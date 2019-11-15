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محافظات

تنظيم مؤتمر دولى للمناظير الرحيمة بأسوان نوفمبر الجارى

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
تنظيم مؤتمر دولى
تنظيم مؤتمر دولى للمناظير الرحيمة بأسوان نوفمبر الجارى
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء إستضافة المؤتمرات والمهرجانات الدولية والمحلية ، ولاسيما بأن عروس الجنوب تشهد تنوع للمنتج السياحى .

وفى هذا الإطار تستعرض " صدى البلد " الإستعدادات الجارية لتنظم جمعية جنوب الصعيد للجراحات الدقيقة والمناظير مؤتمر دولى عن المناظير الرحمية فى مدينة أسوان يومى 23 و 24 نوفمبر الحالى .

ويحاضر في المؤتمر كل من الدكتور أسامة شوقى أستاذ المناظير الرحمية وأستاذ النساء والتوليد بجامعة القاهرة ، والدكتور حفيظ رحمانى الخبير الهندى فى جراحات المناظير ، ولفيف من الأساتذة والمتخصصين فى مجال جراحات المناظير .

ومن جانبه صرح الدكتور حسام عبد الفهيم منسق المؤتمر أن الفعاليات تتضمن عقد العديد من المحاضرات التدريبية لأطباء النساء والتوليد بمختلف محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج ، علاوة على إجراء عدد من العمليات الجراحية بأسعار مخفضة للمرضى غير القادين وذلك فى إطار مساهمة الجمعية لتخفيف معاناة المرضى .

وأضاف بأن المؤتمر يلقى الضوء على طرق علاج حالات تأخر الإنجاب ومختلف مشكلات العقم وطرق علاجها عن طريق إستخدام أحدث الوسائل والتقنيات العلاجية كالحقن المجهرى وأطفال الأنابيب والتلقيح الصناعى وإختيار نوع الجنين .
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