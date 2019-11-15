أندرويد خام.. اشترى Google Pixel 2 بـ 4 آلاف جنيه ..صور

اذا كنت من عشاق نظام أندرويد الخام فهذا العرض خاص لك أنت فقط، حيث يمكنك إقتناء هاتف Google Pixel 2 مقابل سعر استنثائى، بمناسبة اقتراب الجمعة السوداء البلاك فرايداى.



وبحسب فون آرينا التقنى، يمكنك الحصول على Google Pixel 2 مقابل 250 دولار أمريكى فقط، مايعادل 4 ألاف جنيهًا مصريًا.



يأتى Google Pixel 2 ضمن فئة الهواتف المميزة Flagship التى طرحت فى عام 2017، بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، كما يمتلك شاشة قياسها 5.0 بوصة من نوع AMOLED، بتقنية FULL HD مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.



ويمتلك Google Pixel 2 معالجا قويا من نوع Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 ثمانى النواة بقوة 2.35 جيجاهيرتز، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعتى 64 و 128 جيجابايت بدون إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي.



لعشاق التصوير سيجدون كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل بوجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، و كاميرا أمامية مزدوجة بقوة 20 ميجابيكسل.



وجاء Google Pixel 2 fمستشعر بصمات الأصابع فى خلف الجهاز، وبدون فتحة السماعات التقليدية قياس 3.5 مليمتر، ويعمل Google Pixel 2 بأحدث أنظمة أندرويد Android 10 الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواي فاي إصدار Wi-Fi 802.11.



ويعمل بكابل من نوع USB C، مع خاصية الشحن السريع Quick Charge، والشحن اللاسلكي السريع أيضًا، مع ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية سعة 2700 أمبير.



ويأتى Google Pixel 2 بثلاثة ألوان الأزرق، الأسود، والأبيض، ويمكنك الحصول عليه من هنا.



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