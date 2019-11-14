نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة العريش ولجانه النوعية



أعلنت جامعة العريش شمال سيناء ، نتيجة انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه و أمناء اللجان والأمناء المساعدين للعام الدراسي الحالي 2019\2020م ، تحت إشراف الدكتور حبش النادي رئيس الجامعة.



وتقدم للانتخابات ٣١٢ طالبا وطالبة وفاز ١١٢ طالبا وطالبة يمثلون ٧ لجان رئيسية .



وفاز برئاسة الاتحاد الطالب عمر احمد احمد خليل من كلية الاستزراع السمك ، و الطالب احمد أبو الفتوح شعيب من كلية الاقتصاد المنزلي نائبا له .



وجاءت نتائج أمناء اللجان والأمناء المساعدين كما يلي ..



لجنة نشاط الأسر: فاز بمنصب الأمين الطالب طه نشأت محمد عبده ومنصب الأمين المساعد محمد نبيل عبد الحميد

وفاز بمنصب امين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات الطالب احمد ثروت احمد ،ومنصب الأمين المساعد الطالب احمد ابر اهيم مرسي .

كما فاز بمنصب امين لجنة النشاط الرياضي الطالب محمد صالح إبراهيم، ومنصب الأمين المساعد الطالب عبدالله محمد محمد



و فاز بمنصب امين لجنة النشاط الثقافي والإعلامي الطالب محمد السعيد محمد، ومنصب الأمين المساعد الطالب محمد خالد محمد

كما فاز بمنصب امين لجنة النشاط الفني الطالب احمد محمد كمال ومنصب الأمين المساعد الطالب بسنت عصمت محمد

وفاز بمنصب امين لجنة نشاط الجواله والخدمة العامة الطالب حسن اشرف حسن ، ومنصب الأمين المساعد الطالب محمود عادل الشعراوي .



كما فاز بمنصب امين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي الطالبة مي جمال يوسف ، ومنصب الأمين المساعد الطالب احمد حافظ سليم .

