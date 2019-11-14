ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة العريش ولجانه النوعية

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 05:22 م
نتائج انتخابات اتحاد
نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة العريش ولجانه النوعية
Advertisements
احمد صالح

أعلنت جامعة العريش شمال سيناء ، نتيجة انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه و أمناء اللجان والأمناء المساعدين للعام الدراسي الحالي 2019\2020م ، تحت إشراف الدكتور حبش النادي رئيس الجامعة.

وتقدم للانتخابات ٣١٢ طالبا وطالبة وفاز ١١٢ طالبا وطالبة يمثلون ٧ لجان رئيسية .

وفاز برئاسة الاتحاد الطالب عمر احمد احمد خليل من كلية الاستزراع السمك ، و الطالب احمد أبو الفتوح شعيب من كلية الاقتصاد المنزلي نائبا له .

وجاءت نتائج أمناء اللجان والأمناء المساعدين كما يلي ..

لجنة نشاط الأسر: فاز بمنصب الأمين الطالب طه نشأت محمد عبده ومنصب الأمين المساعد محمد نبيل عبد الحميد
وفاز بمنصب امين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات الطالب احمد ثروت احمد ،ومنصب الأمين المساعد الطالب احمد ابر اهيم مرسي .
كما فاز بمنصب امين لجنة النشاط الرياضي الطالب محمد صالح إبراهيم، ومنصب الأمين المساعد الطالب عبدالله محمد محمد

و فاز بمنصب امين لجنة النشاط الثقافي والإعلامي الطالب محمد السعيد محمد، ومنصب الأمين المساعد الطالب محمد خالد محمد
كما فاز بمنصب امين لجنة النشاط الفني الطالب احمد محمد كمال ومنصب الأمين المساعد الطالب بسنت عصمت محمد
وفاز بمنصب امين لجنة نشاط الجواله والخدمة العامة الطالب حسن اشرف حسن ، ومنصب الأمين المساعد الطالب محمود عادل الشعراوي .

كما فاز بمنصب امين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي الطالبة مي جمال يوسف ، ومنصب الأمين المساعد الطالب احمد حافظ سليم .
نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة العريش ولجانه النوعية
نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة العريش ولجانه النوعية
نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة العريش ولجانه النوعية
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصاد جامعة الأزهر في أسبوع .. طارق مدني طالب بإعلام يحصد المركز الأول أفريقيا في الكرة الخماسية .. النتائج النهائية لانتخابات برلمان الطلاب الوافدين.. صور

نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية بتجارة العريش

224 طالبا يفوزون بلجان الكليات في انتخابات جامعة سوهاج .. صور

40 قيادة طلابية جديدة باتحاد طلاب جامعة المنيا

ننشر بالأسماء نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات جامعة الوادي الجديد

محمود عبدالحليم رئيساً لاتحاد طلاب جامعة عين شمس.. والشبراوي نائباً

ترشيحاتنا

بـ الأصفر الكناري.. حلا شيحة بـ إطلالة جديدة تبهر متابعيها

الكاف يتغزل في أداء رمضان صبحي قبل لقاء الكاميرون.. فيديو

تراجع الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 14 - 11 - 2019 فى البنوك

بـ فستان جريء.. سلمى أبو ضيف تتعرض للهجوم بسبب حذائها

هل يجب الوضوء بعد مصافحة النساء| دار الافتاء تفند أراء العلماء

بشار الأسد يكشف الفاعل الحقيقي وراء اغتيال بن لادن والبغدادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب الصالات يختتم معسكره استعدادا لـ أمم إفريقيا .. صور

ألقى رسالة في المحيط وبعد 9 سنوات تلقى ردًا غير متوقع من دولة أخرى

انطلاق مزاد لبيع سيارات الحوادث في مصر | تعرف على الموعد والشروط | صور