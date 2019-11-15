لوقف حمامات الدم .. إنهاء 128 خصومة ثأرية خلال 5 سنوات في قنا

نجحت محافظة قنا، بالتعاون مع مديرية الأمن ولجان المصالحات في إنهاء الخصومة الثأرية الـ 128 خلال الخمس سنوات الماضية والتاسعة منذ سبتمبر الماضي.



وحضر المحافظ عبد الحميد الهجان، أمس /الخميس/ مراسم جلسة صلح القودة بين عائلتي آل محيسن وآل مصطفى في قرية نجع عزوز مركز دشنا، كما حضر مدير الأمن اللواء مجدى القاضي، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والعمد والمشايخ وأهالي العائلتين والقرى المجاورة.



وأكد المحافظ حرصه على حضور كافة المصالحات التي تتم على أرض المحافظة إيمانا بأن الأمن والسلام الاجتماعي هما أساس تحقيق التنمية المستدامة والسبيل لتوفير حياة كريمة للمواطنين، مقدما الشكر لأبناء العائلتين لنبذهم الخلافات.



ومن جانبه أكد مدير الأمن أن مديرية أمن قنا هدفها الأول تحقيق امن المواطن وفى سبيل ذلك فإن المديرية تولي اهتماما كبيرا لملف الخصومات الثأرية وتعمل وفق خطة متكاملة بالتعاون مع المحافظة وأعضاء لجان المصالحات والقيادات الشعبية لإنهاء كافة الخلافات الثأرية.



وأكد كل من وكيل وزارة الأوقاف وممثل الكنيسة في كلمتيهما أن حقن الدماء والتسامح والحفاظ على الأرواح هو واجب ديني حثت عليه جميع الأديان السماوية لنشر الألفة والمحبة والأمن والآمان والسلام بين المواطنين.