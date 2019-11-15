ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لوقف حمامات الدم .. إنهاء 128 خصومة ثأرية خلال 5 سنوات في قنا

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 02:12 ص
إنهاء 128 خصومة ثأرية
إنهاء 128 خصومة ثأرية خلال 5 سنوات
Advertisements
ا ش ا
نجحت محافظة قنا، بالتعاون مع مديرية الأمن ولجان المصالحات في إنهاء الخصومة الثأرية الـ 128 خلال الخمس سنوات الماضية والتاسعة منذ سبتمبر الماضي.

وحضر المحافظ عبد الحميد الهجان، أمس /الخميس/ مراسم جلسة صلح القودة بين عائلتي آل محيسن وآل مصطفى في قرية نجع عزوز مركز دشنا، كما حضر مدير الأمن اللواء مجدى القاضي، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والعمد والمشايخ وأهالي العائلتين والقرى المجاورة.

وأكد المحافظ حرصه على حضور كافة المصالحات التي تتم على أرض المحافظة إيمانا بأن الأمن والسلام الاجتماعي هما أساس تحقيق التنمية المستدامة والسبيل لتوفير حياة كريمة للمواطنين، مقدما الشكر لأبناء العائلتين لنبذهم الخلافات.

ومن جانبه أكد مدير الأمن أن مديرية أمن قنا هدفها الأول تحقيق امن المواطن وفى سبيل ذلك فإن المديرية تولي اهتماما كبيرا لملف الخصومات الثأرية وتعمل وفق خطة متكاملة بالتعاون مع المحافظة وأعضاء لجان المصالحات والقيادات الشعبية لإنهاء كافة الخلافات الثأرية.

وأكد كل من وكيل وزارة الأوقاف وممثل الكنيسة في كلمتيهما أن حقن الدماء والتسامح والحفاظ على الأرواح هو واجب ديني حثت عليه جميع الأديان السماوية لنشر الألفة والمحبة والأمن والآمان والسلام بين المواطنين.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحضور المحافظ ومدير الأمن.. إنهاء خصومة ثأرية بقنا منذ 2014

ترشيحاتنا

مهاجم المنتخب الأوليمبي يقلد رونالدو فى مباراة الكاميرون .. شاهد

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1%

بصورة أمام الكعبة.. نجم مسرح مصر ينتظر مولوده الأول

اخبار الرياضة.. علامة كاملة للأوليمبي وتعادل للكبار.. ومدرب الأهلي يتابع كهربا

تامر أمين عن تعادل منتخب مصر مع كينيا: محدش يقولي محمد صلاح غايب

تركي آل الشيخ بصحبة ميسي على حمام السباحة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو للضباب يبتلع مباني مدينة أبوظبي في مشهد خيالي

القهوة والسهر والتلفزيون.. 5 عادات تصيبك بالسكر في عز شبابك

بفستان رائع .. نجوى كرم تستعرض أناقتها بإطلالة ساحرة في عمان .. صور