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خسارة الوزن أبرزها.. فوائد صحية لشرب الليمون بالزنجبيل

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:59 م
فوائد صحية لشرب الليمون
فوائد صحية لشرب الليمون بالزنجبيل
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رضوى حسام
يجهل كثير من الناس الفوائد الصحية للمشروبات الطبيعية، على الرغم من احتوائها على عناصر تعمل على تحسين الصحة العامة لجسم الإنسان، كشف موقع "health line " عن فوائد صحية عديدة لشرب الليمون بالزنجبيل.

حيث أثبتت الدراسات أن مشروب الليمون بالزنجبيل يرفع من معدلات حرق الدهون الثلاثية مما يساعد على خسارة الوزن بشكل صحي وفي وقت قصير، ويحافظ على صحة القلب والكبد.

كما أن الليمون يحتوي على نسبة عالية من الماء مما يعمل على ترطيب الجسم ويحسن من صحة البشرة، بالإضافة لأنه يعطي إحساسًا طويلًا بالشبع وبالتالي يؤدي لفقد الوزن، أما عن أبرز فوائد الليمون بالزنجبيل فهي أنه يعمل بشكل فعال في طرد السموم المتراكمة بالجسم.
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