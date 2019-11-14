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ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب.. حلم يقظة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 05:39 م
صدى البلد
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حلم يقظة
كيف أنسي يوم حملتك
بين زراعيّ
في أول يوم قدومك للحياة
وخشيت أن أضمك
بقوة إلي صدري
فنظرت لأري الدنيا كلها
في وجهك أنت
ويتلاشي عمري ليبدأ
مع عمرك أنت
وأفرح لرؤيتي
إبتسامتك أنت
وأحزن من خلال
دموعك أنت
وتمنيت أن اراك تحبو
وتمشي علي قدمين
وتركض ورائي
وأركض وراءك ونلعب معا
وتمنيت.....
أن نذهب سويا لنتسوق
ولنشتري معا ملابس العيد
ولا تأخذ برأيي ولا تسمع لكلامي
فلقد ورثت عني
الرأي العنيد
وتمنيت أراك تعود
من المدرسة باكيا
لأنك لم تحل الواجب
ولم تحفظ الأناشيد
وأن أراك تعود ضاحكا
فرحا تحمل بطاقتك ,
جواز مرورك لعام جديد
وتمنيت أن تأتي إلي يوما
مطرقا خجلا
لتخبرني أنك أحببت
أجمل فتاة
وهي ليست كذلك
ولكنني سأراها
كما رأيتها
و بعيونك أنت
وسأحبها كما أحببتك
وبقلبك أنت
ونظرت إليك فرأيتك
رجلا يافعا جميلا
فلقد أخذت حسن وجمال
وخصال أبيك
فقد أخذت منه نفس العيون
وكل الحنان وبعض الجنون
ورأيتني أعيش حبك مرتين
لأني أحببتك أنت
وتمنيت أن تكون فتاتك مثلي
تهيم بحبك مثلما همت بأبيك
فتحبك كما أحببه
وتراك كما رأيته
فكل جمال الدنيا
يتجسد في شخصك أنت
وتمنيت . وأنتظرتك
طويلا .. طويلا
ولكنك لم تأت أنت

.. من ديواني الدموع الباسمة الصادر في عام 2012
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