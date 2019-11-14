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فن

تعليق مثير من نجلاء بدر على حقيقة خلافها مع محمد منير بعد فشل ارتباطهما.. فيديو

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 05:41 م
نجلاء بدر ومحمد منير
نجلاء بدر ومحمد منير
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة نجلاء بدر عن حقيقة خلافها مع الفنان محمد منير بعد إن كان هناك نوع من الارتباط الرسمي إلا أنه لم يكتمل وهو ما دفع البعض للاصطياد في الماء العكر.

وقالت نجلاء بدر خلال لقائها في برنامج عرب وود، إنها على علاقة طيبة بالفنان محمد منير ولم يكن هناك أي خلاف بينهما خاصة بعد الانفصال.

وأضافت نجلاء بدر قائلة: تعمدت أن أرسل له رسالة تهنئة بعيد ميلاده بعد انفصالنا خاصة أن عيد ميلاده بعد عيد ميلادى بأربعة أيام وهو ينتمى إلى برج الميزان أيضا وذلك حتى لا نتعرض إلى القيل والقال.

وأوضحت نجلاء بدر أن هذا الموضوع لا أحب أن أتحدث فيه ومش عايزة أفتحه ومش هيتفتح تاني وهو انتهى بالنسبة لى.
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