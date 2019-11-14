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محافظات

تهدد 3 ملايين نخلة.. السوسة الحمراء تثير الذعر بالوادي الجديد

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 05:45 م
السوسة الحمراء
السوسة الحمراء
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منصور ابوالعلمين
سادت حالة من الذعر بين المزارعين بالوادي الجديد بسبب انتشار السوسة الحمراء بشكل مفاجئ في معظم مزارع النخيل بالمحافظة.

وقال حمدي محمد صاحب مزرعة نخيل، إنه فوجئ بظهور السوسة الحمراء في معظم المزارع ,الأمر الذي أدي إلى قلق معظم المزارعين , حيث عادت السوسة الحمراء للظهور لتهدد أكثر من 3 ملايين نخلة على مساحة 100 ألف فدان، تمثل ثلث المساحة المزروعة في المحافظة، وتمثل مصدر دخل لنحو 90% من المواطنين في المنطقة.

وأكد حمدي أن السوسة انتشرت في كافة أنحاء المحافظة , وبالأخص في مركز الداخلة حيث انتشرت في قري الهنداو , الراشده, بدخلو وغيرها من القري فضلا عن اجتياحها لمزارع النخيل بمدينة موط حيث انتشرت في أكثر من 9 مزارع منها بئر 4 .بئر الأنتيكه, بئر الجمهورية, بئر سندوم. بئر سلا, بئر3موط, بئر الزغايبه, بئر عين العرب, بئر الحدادين, وبئر عين البحير.

وأوضح أن الإدارة الزراعية ليس لديها الإمكانات اللازمة لمقاومة جحافل السوس الذي انتشر كالهشيم في مزارع النخيل , ويوجد لديها نقص حاد في المهندسين الأمر الذي سيؤدي بطبيعته للقضاء علي المحصول الرئيسي في المحافظة.

ولفت إلى أن مدير الإدارة الزراعية قام بعمل مذكرات للجهات المعنية ومنها مديرية الزراعة والوحدة المحلية لمركز الداخلة ولكن الاستجابة تتم بعد فوات الأوان وعلي مضض الأمر الذي سيؤدي بطبيعته إلى انهيار مزارع النخيل وضياع المحصول الرئيسي.

وأضاف أحمد حسن صاحب مزرعة نخيل أنه وعائلته متواجدين ليل نهار بالمزرعة من أجل مقاومة السوسة الحمراء لافتًا إلى أنه يقوم بشراء المبيدات علي نفقته الخاصة دون مساعدة من الإدارة الزراعية.

وأوضح أن الإدارة الزراعية لا يوجد بها معدات وآلات لمساعدة المزارعين في القضاء علي سوسة النخيل بشكل عاجل ,الأمر الذي يتسبب في إصابة جميع المزارع علي مستوي المحافظة.

وطالب المزارعون بضرورة تفعيل مبدأ العقاب وتحرير محاضر فورية من قبل الإدارات الزراعية للمتقاعسين عن نظافة مزارعهم.

كما طالب المزارعون بضرورة تدخل المحافظ والجهات المعنية لتوفير المعدات والآلات حتي يتسني لهم القضاء علي سوسة النخيل وإعدام أشجار النخيل المصابة بشكل عاجل وقبل فوات الأوان وإلا سيتم القضاء علي كافة أشجار النخيل وحينها لا ينفع البكاء علي اللبن المسكوب.
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