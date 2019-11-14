كيف تحمي عربيتك من السرقة.. حلول بسيطة

يواجه مالكو السيارات مشاكل كبيرة في حماية المركبات الخاصة بهم، في ظل تطور أساليب اللصوص في سرقة السيارات.



نقدم في التقرير التالي مجموعة من النصائح لحماية سيارتك من السرقة.



-يجب عليك في البداية التأكد من عمل جهاز الإنذار بشكل جيد، وترك السيارة ليلا في منطقة مضيئة أسفل أحد أعمدة الإنارة أو امام أحد المحال التجارية، حتى لا تكون عرضة ومطمع للصوص.



-يفضل أستخدام أقفال الطارة "كلبش الدركسون"، والذي يمثل عقبة أمام السارق.



-نالت أجهزة منع الحماية الجديدة شعبية كبير وسط سائقي ومالكي السيارات، نظرا لتمتع أغلبها بقدره علي تحديد موقع السيارة بعد سرقتها، مما يمكنهم من تتبعها.



ولكن تلك الأجهزة الخاصة بـ "منع السرقة" تعد مرتفعة التكلفة، مما يدفع الكثيرين للابتعاد عنها، والاكتفاء بوجود الإنذار الصوتي.