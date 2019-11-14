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أخبار البلد

بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السكر اللون الأزرق يضيء برج القاهرة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 05:43 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
احتفلت إدارة  برج القاهرة برئاسة طارق نور الدين وجميع العاملين بالاحتفال "باليوم العالمي لمرضى السكر "  وذلك في إطار الدعم والتضامن للرسالة السامية التي تسعى لها المنظمات الدولية حرصا على المشاركة في الأحداث والمناسبات العالمية ذات الدور المحوري والفعال على المستوى المحلي والعالمي .

وإيمانا من برج القاهرة  للرسالة السامية لمنظمة الصحة العالمية في تعزيز الوعي الصحي تجاه القضايا الصحية وحشد الدعم المجتمعي  من أجل العمل التوعوي المحلي إلى المستوى الدولي.

شارك  اليوم برج القاهرة الاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكر (الرابع عشر من تشرين الثاني  ) حيث أضيء البرج بالكامل باللون الأزرق دعما للرسالة ذات الهدف  السامي لمنظمة الصحة العالمية في رفع  مستوى الوعي حول تأثير داء السكري على الأسرة 
- تشجيع  التشخيص المبكر ودعم المتضررين من المرض 
- وعي الأسرة بالعلامات التحذيرية وأعراض الإصابة بالمرض وتعزيز الدور الأسري في التثقيف الصحي والوقاية من مضاعفاته.

والجدير بالذكر أن مبادرة  الفيدرالية الدولية ومنظمة الصحة العالمية  بتخصيصها موعد سنوي وهو الرابع عشر من تشرين الثاني يوافق ذكرى ميلاد "فريدريك بانتينغ"  وهو العالم الذي إكتشف مادة الأنسولين بالمشاركة مع العالم" تشارلز بيست "في عام ١٩٢٢ وذلك استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن التهديد الصحي المتصاعد الذي يشكله مرض السكري في القرن الحادي والعشرين  . 
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