تصفيات آسيا لكأس العالم 2022.. تعادل سلبي في مباراة لبنان وكوريا الجنوبية

تعادل منتخب لبنان مع نظيره كوريا الجنوبية سلبيًا، اليوم الخميس، في تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.



منتخب لبنان واجه كوريا الجنوبية على ملعب المدينة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثامنة بتصفيات آسيا.



ولم يتمكن لاعبو الفريقين من ترجمة أي فرصة لهدف على مدار أحداث اللقاء، ليحصد كل طرف نقطة وحيدة.

