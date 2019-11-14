جنش يعود إلى تدريبات الزمالك

خاض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في حمام السباحة.



يأتي هذا ضمن البرنامج التأهيلي الخاص باللاعب بعد الجراحة التى أجراها منذ أشهر بسبب الاصابة التي تعرض لها في وتر أكيليس مع منتخب مصر وذلك تحت إشراف الدكتور محمد اسامة طبيب الفريق.



ويخوض الفريق الأبيض حاليا مباراته الودية أمام الاميريه بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

