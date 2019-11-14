ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جنش يعود إلى تدريبات الزمالك

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 05:46 م
جنش
جنش
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
خاض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في حمام السباحة.

يأتي هذا ضمن البرنامج التأهيلي الخاص باللاعب بعد الجراحة التى أجراها منذ أشهر بسبب الاصابة التي تعرض لها في وتر أكيليس مع منتخب مصر وذلك تحت إشراف الدكتور محمد اسامة طبيب الفريق.

ويخوض الفريق الأبيض حاليا مباراته الودية أمام الاميريه بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بدء تطبيق الدعم النقدي.. أصحاب المخابز يوقعون تفويض المنظومة الجديدة

في عيد ميلاد منى عبد الغني.. شاهد لحظة محاولة الاعتداء عليها في الشارع

بالفيديو .. هدف مارادوني لـ الدوسري في شباك أوزباكستان مع السعودية

الأهلي يجدد رفضه تعديل لوائح القيد بمسابقة الدوري

ننشر تعديلات تحسين أوضاع معاشات الشرطة قبل عرضه علي جلسة النواب

ألقى رسالة في المحيط وبعد 9 سنوات تلقى ردًا غير متوقع من دولة أخرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب الصالات يختتم معسكره استعدادا لـ أمم إفريقيا .. صور

ألقى رسالة في المحيط وبعد 9 سنوات تلقى ردًا غير متوقع من دولة أخرى

انطلاق مزاد لبيع سيارات الحوادث في مصر | تعرف على الموعد والشروط | صور