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أخبار العالم

رغم وقف إطلاق النار.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 05:39 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بسماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.

ونقل موقع "والا" الإٍسرائيلي عن المتحدث باسم الجيش قوله: "يجري حاليا التحقق من أسباب انطلاق صافرات الإنذار".

وشهدت الأيام الماضية جولة تصعيد بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل بعد اغتيال الأخيرة بهاء أبوالعطا، القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد.

وأطلقت حركة الجهاد الإسلامي أكثر من 200 صاروخ على إسرائيل، فيما قصفت إسرائيل عددا من الأهداف التابعة للحركة مما أسفر عن استشهاد 24 شخصا وإصابة العشرات.

ونجحت وساطة مصرية في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد.
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