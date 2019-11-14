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أخبار البلد

شاهد.. الشيخ محمد بن زايد يقلّد الرئيس السيسي "وسام زايد"

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 06:52 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
نشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على الفيس بوك، صور الشيخ محمد بن زايد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبو ظبي وهو يقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي "وسام زايد".

ويعد وسام زايد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات للملوك ورؤساء وقادة الدول، وذلك تقديرًا للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتثمينًا لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وترسيخ تلك العلاقات بين مصر ودولة الامارات على كافة الأصعدة.

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