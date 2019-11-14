برلماني يطالب بسرعة تفعيل المنصة الاستثمارية الاستراتيجية بين مصر والإمارات

قال حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن التعاون بين مصر والإمارات قائم منذ عهد الشيخ زايد ، مشيرا إلى أن الإمارات تعتبر شريكا إستراتيجيا لمصر فى كل المجالات السياسية والاقتصادية.



وأضاف السيد لـ"صدى البلد" أن الامارات لا تقدم على تأسيس منصة استثمارية إستراتيجية مشتركة مع مصر ، إلا بعد دراستها لأوجه الإستثمار فى مصر ، من حيث جدية الحكومة المصرية فى جذب الاستثمارات التى نصت عليها المنصة من حيث المشروعات الإستراتيجية.



وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بضرورة تفعيل هذه المنصة الاستثمارية المشتركة فى أقرب وقت ممكن ، والتى سيكون لها دور كبير فى تحسن الاقتصاد المصرى وتقليل نسبة البطالة وتوفير فرص عمل واعدة للشباب.



كما أوضح أن مصر ستكون مصدرة لمنتجات كثيرة من خلال التعاون المشترك مع دولة الإمارات الشقيقة من خلال هذه المنصة الاستثمارية الإستراتيجية.



كان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن مصر والإمارات تؤسسان منصة استثمارية إستراتيجية مشتركة بقيمة ٢٠ مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.



وأضاف "راضي" أن هذه الشراكة تهدف لتأسيس مشاريع استثمارية إستراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو ادوات استثمارية، للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ أمس زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق يومين.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس سيبحث خلال الزيارة، مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

