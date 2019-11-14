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فن

محمد إمام يوجه طلبا إلى جمهوره من فرنسا

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 06:54 م
صدى البلد
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قسم الفن
نشر الفنان محمد إمام صورة له في "فرنسا" علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور و الفيديوهات "انستجرام"، و ظهر وهو يلتقط صورة على طريقة "السيلفي".

وعلق محمد امام علي الصورة قائلا: "طالما بتحس بجرح تبقي لسه عايش طالما بتغلط تبقي لسه بتتعلم وطالما بتسعي يبقي لسه في أمل اسالكم الدعاء لكل من رحلوا من عالمنا".

يواصل محمد إمام العمل الان علي احدث افلامه "لص بغداد" المقرر عرضه قريبا.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن "توتة"، صلاح عبد الله، أحمد رزق.

فيلم لص بغداد من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما.
محمد إمام يوجه طلبا إلى جمهوره من فرنسا
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