أنغام تستعد لحفلها اليوم في الكويت

روجت الفنانة انغام لحفلها في الكويت المقرر اقامته في فندق "الجميرا" الساعة التاسعة مساء.



ونشرت انغام صورة ترويجية للحفل علي حسابها الشخصي عبر موقع الصور و الفيديوهات "انستجرام" من خلال خاصية "الاستوري".



كما تعمل أنغام، على أغاني ألبومها الجديد، واختيار الأغاني به تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القادمة فور الانتهاء من اختيار الأغاني وتسجيلها.



يذكر أن آخر اعمال الفنانة انغام ألبوم "حالة خاصة جدا" تم طرحه في العام الجاري.