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في اليوم العالمي لمرض السكري.. اعرف حكاية اكتشاف الأنسولين منذ 100 عام

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 06:51 م
قصة اكتشاف الأنسولين
قصة اكتشاف الأنسولين
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رشا عوني
قبل عقود طويلة، كان مرض السكر قادرًا على قتل نسبة كبيرة من المرضى في غضون أيام قليلة، فلم يكن له علاج حتى أوائل عام 1920 حين منح القدر للعالم فريدريك بانتنج فرصة البحث واكتشاف الأنسولين بعد تجارب عديدة أجراها على الكلاب باءت جميعها بالفشل، حتى نجح في نهاية الأمر في عام 1921 .

وفي اليوم العالمي لمرض السكري 14 نوفمبر ، إليك قصة اكتشاف الأنسولين التي وثقها التاريخ وأنقذت العالم من الوفاة بسبب هذا المرض..

بدأت القصة حينما قرر العالم بانتنج أن يجرب أبحاثًا عن استقلاب الأطعمة النشوية بعد تناولها فتتحول إلى سكريات، وكانت تسيطر عليه فكرة وجود علاقة للبنكرياس في تحويل الأطعمة النشوية، فكان على يقين بأن هناك مادة مجهولة يفرزها البنكرياس هي المسئولة عن تحويل الأطعمة النشوية إلى سكريات .

قام بانتنج بالعديد من الأبحاث والتجارب، وقرر أن يتحكم في غدة البنكرياس التي تفرز مادة تساعد في الهضم ويمنع خروجها للأمعاء، كي تتراكم في الخلايا وتتلفها، كذلك الاستعانة بخلايا أخرى تتجمع في جزر متفرقة داخل البنكرياس تسمى جزر لانجرهامز كي يكتسف أي مادة موجودة في البنكرياس هي المسئولة عن استقلاب النشويات، معتقدًا ان خلايا لانجرهامز هي التي تفرز هذه المادة التي يبحث عنها .

وبعد أن توصل بانتنج لهذه الفكرة، أجراها عدة مرات على الكلاب، لكنها باءت بالفشل لمرات عديدة متواصلة ، حتى التجربة على الكلب رقم 410، حيث حقنه بانتنج بحقنة بها خلايا لانجرهامز وأجرى له تحليل دم، وبعد دقائق أكتشف انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم بفضل الحقنة المستخلصة من خلايا لانجرهامز بالبنكرياس ، ومن هناك كان التحول الجذري في اكتشاف هذه المادة، وأجرى التجربة مرارًا وتكرارًا كي يتأكد من اكتشافه ، حتى أصبح الكلب رقم 410 هو أول مريض يعتلك بالأنسولين .

وفي عام 1922 تم إجراء التجربة على البشر، بعد تطوير المصل وأسموه بالاكسير الذي أطلق عليه اسم الأنسولين فيما بعد، وتم تجربته على شاب مريض بالسكر في حالة ميئوس منها، لكن بفضل المصل الجديد انخفضت نسبة السكر في الدم بالفعل ونجحت تجربة بانتنج .

في عام 1923، تم علاج خمسة وعشرين ألف طفل وشاب بالانسولين في كندا وأمريكا، بعد أن أصبحت صور العالم بانتنج تملأ صحف العالم بعد هذا الاكتشاف.
في اليوم العالمي لمرض السكري.. اعرف حكاية اكتشاف الأنسولين منذ 100 عام
في اليوم العالمي لمرض السكري.. اعرف حكاية اكتشاف الأنسولين منذ 100 عام
في اليوم العالمي لمرض السكري.. اعرف حكاية اكتشاف الأنسولين منذ 100 عام
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