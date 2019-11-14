البابا تواضروس يكرم المتميزين في مشروع تطوير التعليم الكنسي

قدم فريق كورال مارجرجس بإيبارشية سوهاج مجموعة من الترانيم الروحية، خلال الاحتفالية التى يشارك فيها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمسرح الأنبا رويس بالعباسية ضمن احتفالية مرور ٦ أعوام على تأسيس المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتكريم المتميزين في مشروع تطوير التعليم الكنسي.



وقدم الإعلامي أسامة منير الاحتفالية، حيث أكد على التاريخ العريق للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والتى تأسست على يد القديس مارمرقس أحد تلاميذ السيد المسيح، لافتا إلى الدور الذى يقوم به قداسة البابا تواضروس ومجهوده في الحفاظ على التعليم الكنسي الذى تم تسليمه من الأباء الأولين.



وتشهد الاحتفالية التى يشارك فيها مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والخدام تكريم المميزين من مدربي الفترة الاولي في المرحلة الثانية من برنامج قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي "تراث كنيستنا.. روح وحياة".



وتتزامن الاحتفالية مع الذكرى السابعة لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني على الكرسي المرقسي.



وانتهت الفترة الأولى من المرحلة الثانية والتحق بها ٢١ إيبارشية وقطاع رعوي بالقاهرة شارك فيها ٢٦٩ مدربا و ٢٦٢١ متدربا تابعين لهذه الإيبارشيات.



ومن المنتظر أن يكرم قداسة البابا تواضروس الثاني المميزين من المدربين خلال الاحتفال وكذلك المنسقين الإعلاميين للإيبارشيات المشاركة والذين أداروا عملية التدريب بالمشروع في مرحلتيه الأولى والثانية.

