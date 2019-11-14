جامعة عين شمس تدشن مبادرة لمحو الأمية

افتتح الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و ا.د. عاشور العمرى رئيس هيئة تعليم الكبار مشروع مبادرة محو الأمية باشتراك طلاب الجامعة والكليات النظرية فى هذا المشروع، وذلك بحضور د. مصطفى مرتضى القائم بعمل عميد كلية الآداب، و ا.د. طارق منصور وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة.



أكد ا.د. نظمى عبد الحميد على ضرورة تكاتف قوى المجتمع جميعا للقضاء على الأمية التى تشكل خطرا جاثما على عجلة التنمية، كما أشاد بدعم السيد الرئيس لهذا المشروع وتأكيده الدائم على التعاون بين كافة مؤسسات الدولة للقضاء على الأمية.



وأشار الدكتور عاشور العمرى إلى أن هناك جهودا جبارة تبذل فى هذا المجال، وأن الهيئة عقدت عدة بروتوكولات مع عدد من الجامعات لهذا الغرض. كما أوضح للطلاب أن الهيئة ستمنح مكافآت مالية لكل طالب يقوم بمحو أمية عدد من المواطنين لتشجيعهم على الاشتراك في المشروع.



عقدت الاحتفالية برعاية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، وتنفيذ الدكتور محمد قاسم مدير وحدة المستقبليات بالكلية.