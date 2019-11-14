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فن

هما الدنيا وما فيها.. دينا فؤاد بصحبة إيمان العاصي وبناتهما

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 06:49 م
ايمان العاصي ودينا
ايمان العاصي ودينا فؤاد
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محمد بدران
نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" برفقة ابنتها.

وظهرت بصحبة دينا فؤاد النجمة إيمان العاصي وبجانبها ابنتها معلقة: "بناتنا الحلوين هما الدنيا وما فيها ربنا يبارك لينا فيكو يارب".

يذكر أن شاركت دينا فؤاد فى مسلسل "قيد عائلي" حقق نسبة متابعة عالية عند عرضه عبر شاشة ‎ dm، ويشارك في بطولته عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، و‏ميرهان حسين، ومحمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.
هما الدنيا وما فيها.. دينا فؤاد بصحبة إيمان العاصي وبناتهما
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