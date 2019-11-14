هما الدنيا وما فيها.. دينا فؤاد بصحبة إيمان العاصي وبناتهما

نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" برفقة ابنتها.



وظهرت بصحبة دينا فؤاد النجمة إيمان العاصي وبجانبها ابنتها معلقة: "بناتنا الحلوين هما الدنيا وما فيها ربنا يبارك لينا فيكو يارب".



يذكر أن شاركت دينا فؤاد فى مسلسل "قيد عائلي" حقق نسبة متابعة عالية عند عرضه عبر شاشة ‎ dm، ويشارك في بطولته عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، و‏ميرهان حسين، ومحمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.