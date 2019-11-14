مستقبل وطن ينهى الموسم الثاني من دورى كرة القدم فـ27 محافظة..أشرف رشاد يحضر ختام الفعاليات بالمنوفية والفيوم والجيزة وكفر الشيخ.. نواب وقيادات الحزب يشاركون فى دوائرهم..وتكريم 12 من أسر شهداء الدقهلية

7500 فريق بإجمالي 75000 لاعب يشاركون في الموسم الثاني لدوري مستقبل وطن لكرة القدم

* حزب مستقبل وطن يؤكد رسالة الرئيس السيسي حول أهمية الرياضية وإعتبارها وسيلة من وسائل الأمن القومي

* حزب مستقبل وطن يسعي لتنظيم الدورات الرياضية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة لاكتشاف الموهوبين



وتضمن في محافظة البحيرة، 17 مركزا بـ456 فريق، وفي محافظة مطروح 8 مراكز بـ 93 فريقا، وفي محافظة الإسكندرية 18 مركزا بـ364 فريقا، وفي محافظة كفر الشيخ 7 مراكز بـ359 فريقا، وفي محافظة سوهاج 18 مركزا بـ341 فريق، وفي محافظة البحر الأحمر 5 مراكز بـ32 فريقا، وفي محافظة السويس 5 مراكز بـ51 فريقا، وفي محافظة الإسماعيلية 10 مراكز بـ120 فريقا، وفي محافظة بورسعيد 7 مراكز بـ56 فريقا، وفي محافظة جنوب سيناء 8 مراكز بـ38 فريقا، وفي محافظة أسوان 7 مراكز بـ80 فريقا، وفي محافظة المنيا 11 مركزا بـ272 فريقا، وفي محافظة الفيوم 8 مراكز بـ97 فريقا، وفي محافظة دمياط 9 مراكز بـ119فريقا، وفي محافظة أسيوط 12 مركز بـ250 فريق، وفي محافظة الغربية 14 مركزا بـ 176 فريقا، وفي محافظة الدقهلية 22 مركزا بـ400 فريق، وفي محافظة قنا 9 مراكز بـ230 فريقا، وفي محافظة الشرقية 12 مركزا بـ400 فريق، وفي محافظة القليوبية 15 مركزا بـ200 فريق، وفي محافظة بني سويف 8 مراكز بـ214 فريقا، وفي محافظة الجيزة 20 مركز بـ 350 فريقا، وفي محافظة القاهرة 42 مركز بـ 340 فريقا، وفي محافظة الوادي الجديد 5 مراكز بـ44 فريقا، وفي محافظة الأقصر 6 مراكز بـ48 فريقا، وفي محافظة المنوفية 11 مركزا بـ 250 فريقا، وذلك بإجمالي المحافظات 7500 فريق، وعدد 27 محافظة، حتي الآن.



وكانت البداية في محافظة المنوفية، حيث شهد المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فعاليات نهائي دوري مستقبل وطن على مستوى محافظة المنوفية، بحضور اللواء أ.ح سعيد عباس محافظ المنوفية والنائب سامر التلاوي أمين الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذي والشعبية بالمحافظة، وذلك في الصالة المغطاة باستاد جامعة المنوفية.



وفي محافظة الفيوم، شهد المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ختام نهائي دوري مستقبل وطن، بحضور النائب عماد سعد حمودة الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد صبري أمين الشباب المركزية بالحزب، وذلك في الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بمركز دمو.



وفي محافظة الجيزة، شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، فعاليات نهائى دورى مستقبل وطن، على مستوي المحافظة، بحضور النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولى الأمين العام للحزب، والمهندس عماد سعد حمودة الأمين العام المساعد للحزب، والمهندس محمد الجارحي الأمين العام المساعد للحزب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم المركزية للحزب، والدكتور العامري فاروق أمين شئون الهيئات الاستشارية بالحزب، والمهندس أحمد صبري أمين شباب الجمهورية، وعادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات الرياضية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وفي محافظة كفر الشيخ، شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، ختام دوري مستقبل وطن، بحضور لفيف من قيادات الأمانة العامة للحزب، على رأسهم المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، والنائب عماد سعد حمودة، الأمين العام المساعد، والمستشار عصام هلال، أمين التنظيم، والمهندس أحمد صبري، أمين الشباب الجمهورية، والنائب عبد الحميد الدمرداش، والنائب يحي داود عيساوي، والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة، والمهندس كامل ميشيل، وعمرو عماد، عضوا الأمانة العامة، بجانب العديد من أعضاء هيئة مكتب المحافظة.



وفي محافظة الغربية، اختتم الحزب، فعاليات دوري مستقبل وطن، الموسم الثانى، لكرة القدم، علي مستوي المحافظة، وسط حضور جماهيري كبير، وذلك علي أرض ملعب نادي سبورتنج كاسل فى مدينة طنطا، وشهد حفل نهائي الدوري حضور كل من، اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، والدكتور النائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولى الأمين العام للحزب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم المركزية بالحزب، والنائبة رشا رمضان أمينة المرأة المركزية بالحزب، والنائب يحي عيساوي داود أمين شئون العلاقات الحكومية بالحزب، والمحاسب محمد عريبي أمين الحزب بالمحافظة، ولفيف من أعضاء وقيادات الحزب بالأمانة المركزية والمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وفي محافظة الدقهلية، اختتم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فعاليات نهائي بطولة مستقبل وطن الموسم الثاني لكرة القدم الخماسية، وذلك بالصالة المغطاة بإستاد المنصورة الرياضى، تحت رعاية النائب محمد المرشدي أمين الحزب بالمحافظة، وشهدت فعاليات الدوري حضور كل من، الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، والمهندس أحمد صبرى أمين الشباب علي مستوي الجمهورية للحزب، ومحمد عمار أمين العمل الجماهيري علي مستوي الجمهورية، واللواء هشام الحصري الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، واللواء جمال عبد الظاهر أمين التنظيم بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية ووكلاء الوزارات.



كما تم تكريم 12 من أسر أهالي الشهداء ووجه تحية اعزاز وتقدير لشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن والذين يتصدون للإرهاب الغاشم.



وفى محافظة بورسعيد، أسدل الستار على دورى مستقبل وطن، بالمحافظة، فى أجواء احتفالية أختتمت فعاليات نهائي بطولة مستقبل وطن الموسم الثاني لكرة القدم الخماسية، بالمدينة الباسلة، الذي أقيم علي ملعب النورس ستايل، وذلك بحضور جماهيري كثيف من الأهالي وبمشاركة أحمد صبري أمين الشباب للحزب على مستوى الجمهورية، وعادل اللمعى، أمين الحزب بالمحافظة، والجهاز الفني للنادى المصري بقيادة الكابتن ايهاب جلال، وهيئة مكتب المحافظة وأمناء الأقسام والوحدات الحزبية.



وفي ختام نهائيات دوري مستقبل وطن، أجريت قرعة تصفيات الجمهورية لدورى مستقبل وطن، الموسم الثانى لكرة القدم، والتى تنظمها أمانتى الشباب والعمل الجماهيرى، وتضم 32 فريقا من 27 محافظة، خلال الفترة من 11 _ 16 نوفمبر 2019.



وشهد حفل مراسم القرعة، حضور كل من، المهندس حسام الخولى الأمين العام لحزب مستقبل وطن، ومحمد الجارحى، الأمين العام المساعد للحزب، والمهندس أحمد صبرى أمين شباب الجمهورية بالحزب، والإعلامى سيف زاهر أمين أمانة الرياضة والثقافة بالحزب، والدكتور شريف محمود مدير البطولة، وعمرو عماد عضو الأمانة المركزية بالحزب، عماد راغب، وأحمد بيومى الأمناء المساعدين لأمانة الشباب المركزية، وأعضاء هيئة المكتب، وكافة أمناء الشباب والعمل الجماهيرى بالمحافظات.



وفى بداية كلمته، رحب المهندس أحمد صبرى، أمين الشباب المركزية بالحزب، بالمشاركين فى حفل مراسم قرعة تصفيات الجمهورية لدورى مستقبل وطن، الموسم الثانى لكرة القدم، قائلا:"أرحب بكم فى ختام البطولة للموسم الثانى لدورى مستقبل وطن، حيث كانت المنافسة صعبة، وشارك فيها 75 ألف لاعب فى تصفيات المراكز والقرى من 27 محافظة.



وأشاد "صبرى"، خلال كلمته فى الحفل، بتلك البطولة التى حققت إنجاز عظيم وكبير ، مقدما الشكر لجميع فرق الدورى على الإلتزام فى البطولة.



وأعلن المهندس أحمد صبرى، أمين الشباب المركزية بالحزب، على أن النهائى سيقام السبت المقبل، الموافق 16 نوفمبر 2019، مشيرا إلى أن بطولة "دورى مستقبل وطن"، السنوى لكرة القدم، أطلقت، في الأول من شهر أغسطس الماضى، وذلك بإشراف أمانتي الشباب والعمل الجماهيري بالحزب، تحت شعار "خلى موهبتك تتكلم.



ومن جانبه، هنأ المهندس حسام الخولى الأمين العام لحزب مستقبل وطن، على النهائي المشرف للبطولة، قائلا:" 75 ألف مبروك عليكم وصول للنهائيات، وسعداء بالانجاز الكبير التى حققته البطولة".



وأضاف "الخولى"، خلال كلمته فى الحفل، أن حزب مستقبل وطن قدم نموذجا فى اتساع دوائر التأثير ويتفاعل مع الشباب مباشرة ويهتم بالتواصل معهم، متنميا أن يكون الشباب الحاضرين سفراء وممثلين لحزب مستقبل وطن.



وأضاف الأمين العام للحزب، إن الحزب يهتم بالشباب باعتبارهم المحرك الرئيسي لعجلة التنمية، خاصة وأن الحزب يقوده الشباب، مؤكدا على اهتمام الحزب وقياداته بالشباب لكونهم مشروع المستقبل وعجلة الدفع الأولى للدولة المصرية على مختلف المجالات.



وداعب المهندس حسام الخولى، الحاضرين، وخاصة محمد الجارحى، قائلا:"رئيس حزب مستقبل وطن المهندس أشرف رشاد الشريف "أهلاوى"، والأمين العام للحزب "زملكاوى"، وأمين الشباب للحزب "إسمعلاوى"، لافتا إحنا حزب ديمقراطى.



وفى نفس السياق، أعرب محمد الجارحى، الأمين العام المساعد للحزب، عن سعادته بالمشاركة فى حضور مراسم قرعة تصفيات الجمهورية لمستقبل وطن، حيث أن البطولة الموسم الثانى شهدت شكل مختلف، مشيرا إلى أننا كل سنه نسعى كلجنة عليا منظمة لتطوير بطولة الدورى.



وأشار "الجارحى"، خلال كلمته فى الحفل، إلى أننا هدفنا الرئيسى فى النهائيات الكشف عن المواهب والعناصر القوية بالفرق، مستشهدا برسالة الكابتن سيف زاهر بضم العناصر الجيدة مع فرق كبيرة، معلنا مشاركة لاعبي من الأندية الكبيرة للنظر على الفرق المشاركة فى نهائى البطولة.



وقدم محمد الجارحى، الشكر للمهندس أحمد صبرى أمين شباب الجمهورية بالحزب، والأمناء المساعدين على المجهود المبذول فى الدورى، وحتى الوصول للنهائى، متنميا التوفيق للفرق والخروج بشكل يليق بحزب مستقبل وطن.



ويأتى ذلك فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعمة لتنظيم الدورات الرياضية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة لاكتشاف الموهوبين وللحفاظ على الصحة العامة لتحقيق التقدم والبناء.

اختتم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فعاليات الموسم الثاني من دورى "مستقبل وطن" لكرة القدم، والذى أعلن عنه رئيس الحزب، عن إطلاق البطولة وذلك بإشراف أمانتي الشباب والعمل الجماهيري بالحزب، تحت شعار "خلي موهبتك تتكلم"، ويستمر لمدة أربعة أشهر ويقام سنويًا فى الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 نوفمبر القادم على 4 مراحل، تتمثل فى المرحلة الأولى من 1 أغسطس وحتي 20 أغسطس علي مستوي الوحدات الحزبية والشياخات، والثانية علي مستوي المراكز حيث يشارك كل مركز بفريقه الذي فاز في لمرحلة الأولي في الفترة من 21 أغسطس وحتي 10 سبتمبر، وتستمر المرحلة الثالث علي مستوي المحافظة في الفترة من 11 سبتمبر حتي 30 سبتمبر، وأما المرحلة الرابعة والأخيرة علي مستوي الأمانة المركزية في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.ومن جانبه، قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، إن إقامة دوري الحزب، لكرة القدم للموسم الثاني، يأتي استكمالا لرؤية الحزب التي يتبناها بأهمية دور الشباب، باعتبارهم قادة المستقبل.وأضاف، "رشاد"، إنه استكمالا للنجاح الباهر لدوري مستقبل وطن في موسمه الأول، سيطلق الحزب في الأول من شهر أغسطس الماضي الموسم الثاني من الدوري، بمشاركة فرق من كافة قرى ومراكز وأقسام الجمهورية، فقناعة الحزب تستهدف الوصول لأكبر عدد من الشباب في مختلف المراحل العمرية.وأشار رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الحزب عازم على تقديم كل أوجه الدعم اللازم لاستمرار الأنشطة والفعاليات المجتمعية بجميع محافظات الجمهورية.وأكد:"أن الرياضة لم تعد وسيلة ترفيه في مقامها الأول والأخير؛ ولكنها أصبحت أسلوب حياة وعنوانًا للمجتمعات الراقية، ووسيلة لتقارب الشعوب بث الروح الرياضية وتقبل الآخر، بالإضافة إلى أنها وسيلة للأمم التي تدافع بها عن شعوبها"، مؤكدا أن الشباب هم أمل الأمة كما أن الرياضة وسيلة من وسائل الأمن القومي، لذا يحظى الشباب باهتمام خاص من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأعتبارهم أساس البناء والتنمية".وتنشر أمانة الإعلام المركزية، تقرير فعاليات الموسم الثاني من دوري حزب مستقبل وطن، بمختلف نجوع، وقرى، ومراكز علي مستوي الجمهورية، حيث يشارك 27 محافظة بعدد 7500 فريق، بإجمالي 75000 لاعب في بطولة دوري مستقبل وطن الموسم الثاني.